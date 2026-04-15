محرز يرغب في تمديد عقده مع أهلي جدة ومواصلة مغامرته السعودية

يريد قيادته للتتويج مجددا برابطة أبطال آسيا للنخبة

أعرب قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز عن رغبته في تمديد عقده مع أهلي جدة، ومواصلة مغامرته في البطولة السعودية لكرة القدم، وذلك قبل عام واحد من نهاية عقده الحالي.

وقال اللاعب: “نريد مواصلة مشوارنا مع الأهلي والعمل على إبقاء هذا النادي في قمة كرة القدم الآسيوية، كما نأمل أيضا في التتويج مجددا برابطة أبطال آسيا للنخبة”.

وتحدث محرز عقب قيادته فريقه إلى ربع نهائي رابطة أبطال آسيا للنخبة، يوم الاثنين الفارط، على حساب نادي الدحيل القطري (1-0 بعد الوقت الإضافي)، بتسجيله هدف التأهل عبر مخالفة مباشرة رائعة في الدقيقة الـ117.

وأضاف: “أبذل دائما قصارى جهدي لإسعاد جماهير الأهلي، أنا راض عن مستواي وسأواصل العمل بجدية من أجل المساهمة في نجاحات النادي، سواء على الصعيد المحلي أم القاري”.

وتأتي تصريحات محرز لترد على الأخبار التي تحدثت مؤخرا عن مغادرته الأهلي السعودية وعودته إلى أوروبا، حيث كانت عديد المصادر أشارت إلى رغبة نادي فنرباخشة التركي في التعاقد معه تحسبا للموسم المقبل، فيما ربطته مصادر أخرى بنادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

وكان محرز قد انضم إلى الأهلي في عام 2023 بعقد يمتد لأربع سنوات، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وعلى صعيد الأرقام، سجل محرز هذا الموسم 8 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة في 37 مباراة بمختلف المسابقات.

وفي الدور المقبل من المسابقة الآسيوية، سيواجه الأهلي (حامل اللقب) فريق جوهور دار التعظيم الماليزي غدا الجمعة (سا 15:45 بتوقيت الجزائر). وتقام البطولة بنظام الدورة المجمعة في المملكة العربية السعودية.