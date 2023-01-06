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رياضة

محرز ينال جائزة فخرية

علي بهلولي
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محرز ينال جائزة فخرية
ح.م

نال الدولي الجزائري رياض محرز، الجمعة، جائزة فخرية مُتعلّقة بِأفضل لاعب في صفوف فريق مانشستر سيتي لِفترة شهر ديسمبر الماضي.

جاء ذلك في استفتاء نظّمته إدارة نادي “الأزرق السّماوي”، وكشفت عن نتائجه، الجمعة.

وشارك الجناح محرز في كلّ لقاءات فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي لِشهر ديسمبر الماضي، وعددها ثلاث مواجهات. وخاض كلّ المقابلات أساسيا، وسجّل هدفا ووزّع تمريرة حاسمة.

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