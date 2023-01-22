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رياضة

محرز يُواصل إبداعه

علي بهلولي
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محرز يُواصل إبداعه
ح.م

ساهم اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز مساء الأحد، في فوز ثقيل لِفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتغلّب مانشستر سيتي بِثلاثية نظيفة على الزّائر نادي ولفرهامبتون، لِحساب الجولة الـ 21 من عمر البطولة الإنجليزية.

وصنع الجناح محرز الهدف الأخير لِفريقه “الأزرق السّماوي”، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 54.

وبات قائد “مُحاربي الصّحراء” يملك رصيد 4 تمريرات حاسمة و10 أهداف، في كلّ المسابقات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وكان محرز قد تألّق أيضا الخميس الماضي، وأهدى إلى فريقه انتصارا كبيرا (4-2) على الضّيف نادي توتنهام.

وفي الطرف المقابل، دخل المدافع الجزائري المُغترب ريان آيت نوري إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 81، وحينها كان فريقه ولفرهامبتون مُتخلّفا في النتيجة بِثلاثية نظيفة.

وقلّص الوصيف مانشستر سيتي بعد هذا الانتصار الفارق بينه وبين الرّائد أرسنال إلى نُقطتَين فقط، بعدما صار يجمع 45 نقطة، لكن فريق “المدفعجية” تنقصه مقابلتان متأخّرتان. ويشغل نادي ولفرهامبتون الرّتبة الـ 17 بِرصيد 17 نقطة.

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