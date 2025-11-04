محمد بن سلمان يزور واشنطن قريبا.. وملفات ساخنة على طاولة ترامب

أعلن البيت الأبيض أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في 18 نوفمبر الجاري، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب للتباحث حول ملفات ساخنة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، مساء الاثنين، إن الزيارة ستكون زيارة عمل رسمية هي الأولى للأمير محمد بن سلمان منذ أكثر من سبع سنوات، رغم اللقاءات المتعددة التي جمعته بالرئيس ترامب خلال الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن أجندة الزيارة ستكون شاملة، وتتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الرياض وواشنطن.

وتأتي هذه الزيارة في مرحلة دقيقة تشهد فيها المنطقة تحولات سياسية وأمنية واقتصادية متسارعة، ما يجعلها حدثا محوريا يحمل أبعادا استراتيجية تتجاوز الطابع البروتوكولي، خصوصا في ظل الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويرى مراقبون أن الزيارة تجسد المكانة التي باتت تتمتع بها المملكة في صنع القرار الإقليمي والعالمي، وتعكس نجاح نهجها القائم على التوازن والانفتاح في ظل رؤية 2030، التي أعادت صياغة صورة السعودية كقوة استثمارية مؤثرة وشريك موثوق في تحقيق الاستقرار العالمي.

ويُنتظر أن يبحث بن سلمان وترامب سبل تطوير التحالف السعودي – الأمريكي على أسس من المصالح المتبادلة والاحترام المشترك، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وحماية الممرات البحرية في الخليج.

كما يُتوقع أن يتناول اللقاء متابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال جولة ترامب في الشرق الأوسط شهر ماي الماضي، وبحث آليات تنفيذها في مجالات الدفاع والاستخبارات والتعاون العسكري.

ومن المرجح أيضا أن يتصدر ملف التطبيع جدول المباحثات، في ظل رغبة واشنطن بضم السعودية إلى اتفاقات أبراهام، إلا أن الموقف السعودي يظل واضحا وثابتا، إذ تؤكد الرياض أن أي خطوة في هذا الاتجاه لا يمكن أن تتحقق إلا عبر حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويُنظر إلى هذا الموقف باعتباره تأكيدا على التزام المملكة التاريخي بمبادرة السلام العربية وحرصها على نصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث حظي بتأييد عربي مع هجوم صهيوني شرس من قبل وزراء متطرفين.

أما في الجانب الاقتصادي، فتأتي الزيارة في وقت تمضي فيه المملكة قدما في تنفيذ رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد، والرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات في قطاعات التقنية والطاقة المتجددة والصناعة المتقدمة.

ومن المتوقع أن يبحث الجانبان فرص الاستثمار المتبادل، إلى جانب مناقشة سبل استقرار أسواق النفط العالمية، حيث تواصل المملكة أداء دورها الحيوي كضامن لتوازن العرض والطلب في الأسواق الدولية.

كما ستشمل المباحثات ملفات المنطقة الكبرى، وعلى رأسها الوضع في اليمن، ومستقبل التفاهمات مع إيران، وأمن الخليج العربي، وهي قضايا ترتبط ارتباطا وثيقا برؤية المملكة القائمة على الحوار والتفاهم والحلول السياسية، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي ويدعم الاستقرار العالمي.

وتؤكد الزيارة المرتقبة أن السعودية تمضي بثقة في نهجها المستقل القائم على الشراكة المتوازنة مع القوى الدولية، مع الحفاظ على ثوابتها العربية والإسلامية ومصالحها الوطنية.

وتُعد هذه الزيارة رسالة واضحة مفادها أن الرياض شريك استراتيجي فاعل في صياغة مستقبل المنطقة، وقوة مؤثرة تعمل على تحقيق الأمن والتنمية والسلام من موقع القيادة لا التبعية.

ومع كثرة التكهنات حول ما سيجري خلف الأبواب المغلقة، يبقى المؤكد أن الملفات الساخنة التي ستُطرح على طاولة ترامب ستحدد ملامح العلاقة بين البلدين في السنوات القادمة، وربما ترسم خريطة جديدة للتوازنات في الشرق الأوسط.