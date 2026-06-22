محمد صلاح يعلّق بعد الفوز التاريخي في المونديال

أكد نجم المنتخب المصري محمد صلاح، بعد الفوز على نيوزيلندا، على ضرورة تقديم الأفضل في المواجهات المقبلة.

وحقق المنتخب المصري أول فوز له في تاريخ مشاركاته بالمونديال، وذلك على حساب نيوزيلندا بثلاثية لهدف واحد، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال محمد صلاح في تصريحات له، عقب المباراة: ” هذا إنجاز عظيم لجميع اللاعبين والجهاز الفني، نأمل أن نواصل على هذا المنوال كمجموعة وأن نصنع التاريخ ونتأهل في الصدارة”.

وأضاف: “بعد سنوات طويلة ستتذكرون هذا الإنجاز باعتباره واحدًا من أعظم الإنجازات في التاريخ، علينا أن نستمتع بهذا اليوم وبالغد ثم نركز بعد ذلك على المباراة التالية”.

وتابع صلاح: “لدينا الآن أربع نقاط ونتصدر المجموعة، المباراة المقبلة ستكون مهمة جدًا لذلك سنستمتع بهذا الفوز اليوم وغدًا ثم سنبدأ التركيز على المواجهة المقبلة”.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته بأربع نقاط، متبوعا بمنتخب إيران، وبلجيكا برصيد نقطتين، وتحتل نيوزيلندا المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويلتقي المنتخب المصري، بنظيره الإيراني في لقاء الجولة الثالثة، المرتقب فجر السبت المقبل، بداية من الساعة الرابعة صباحا بتوقيت الجزائر