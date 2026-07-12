مدارس أشبال الأمة تحقق نسبة نجاح 99.11% في بكالوريا 2026

سجلت مدارس أشبال الأمة نتائج متميزة في امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2026، بتحقيق نسبة نجاح بلغت 99.11 بالمائة، فيما بلغت نسبة النجاح لدى شبلات الأمة 100 بالمائة، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن دفعات مدارس أشبال الأمة واصلت تحقيق نتائج ممتازة، حيث تمكنت من تسجيل معدلات نجاح مرتفعة في مختلف الشعب، عقب الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2026.

كما حقق الشبل ڤدرز زياد من مدرسة أشبال الأمة ببجاية التابعة للناحية العسكرية الخامسة، معدل 18.97 في شعبة العلوم التجريبية، ليكون من بين المتفوقين في هذه الدورة.

وأضاف البيان أن شعبة الرياضيات سجلت بدورها نسبة نجاح كاملة بلغت 100 بالمائة، ما يعكس المستوى العلمي والتكويني الذي توفره مدارس أشبال الأمة لطلبتها.