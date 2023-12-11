مدافع أيسر.. أحد الحلول المُتاحة أمام بلماضي

يبقى مركز مدافع أيسر هاجسا حقيقيا للنّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، قبل شهر من انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار.

والدّليل أن ريان آيت نوري غاب عن المقابلات الثلاث الأخيرة لِفريقه ولفرهامبتون، بِداعي إصابة في القدم. ولم يلعب ياسر لعروسي المواجهات الثماني الأخيرة لِناديه شيفلد يونايتد، لِسبب تكتيكي. وبِالنسبة لِأحمد توبة، فهو إمّا غائب أو يكتفي بِالمتابعة من دكّة البدلاء، للمقابلات الأربع الأخيرة لِفريقه ليتشي، مثلما كان الشّأن سهرة الإثنين في لقاء إمبولي.

وعلى العكس من ذلك، وفي البطولة الوطنية، يوجد لاعب ينشط في منصب ظهير أيسر (وأيضا مدافع ارتكاز)، والأمر يتعلّق بِأيوب عبدلاوي. فقد شارك أساسيا في كلّ لقاءات فريقه مولودية الجزائر في بطولة الموسم الحالي، وعددها 9 مواجهات، بينها 5 لقاءات خاضها وهو يحمل شارة القائد.

وسبق لِابن بلدية الرغاية (العاصمة) خوض 9 مقابلات دولية مع “الخضر”، بينها 7 مواجهات تحت إمرة بلماضي، آخرها ضدّ جيبوتي في خريف 2021، لِحساب تصفيات المونديال القطري.

ويملك عبدلاوي (30 سنة) أيضا رصيد التجربة الدولية، مع المنتخبات الوطنية أشبال وأواسط والمحلّي.

صحيح أن بلماضي عوّدنا على تفضيله في أكثر من مناسبة للمُغتربين، ولكن أيوب عبدلاوي يبقى لاعبا بديلا يُمكن التعويل عليه، مثلما يُروّج لِاسم المدافع الأيسر فوزي غلام.