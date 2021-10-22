مدرب أنغولا: السنغال ومصر والمغرب أقوى من الجزائر

قال مدرب منتخب أنغولا، البرتغالي بيدرو غونسالفيس، أن منتخبات السنغال ومصر والمغرب، هي الأقوى على الصعيد القاري حاليا.

وأكد المدرب البرتغالي أن المنتخب الجزائري، لا يضاهي قوة منتخبات السنغال ومصر والمغرب على مستوى القارة الإفريقية.

وأضاف مدرب أنغولا في تصريح لقناة “أون تايم سبورتس” المصرية: “منتخب الجزائر لديه العديد من النجوم الكبار، لكن حاليا أرى أن منتخبات مصر والسنغال والمغرب هي الأقوى في القارة”.

وجاءت تصريحات مدرب منتخب أنغولا، مخالفة تماما لتصريحات عديد المدربين، والنجوم السابقين، الذين يعتبرون “الخضر” المنتخب الأقوى، مستشهدين ببلوغ أشبال بلماضي المباراة 31 من دون هزيمة.