مدرب الأرجنتين متحمّس للفوز على بيتكوفيتش
أبدى مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، تحمسه للفوز على مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش.
ويلتقي المنتخبان الأرجنتيني والجزائري في الجولة الأولى من المونديال، فجر يوم 17 جوان، بداية من الساعة الثالثة بتوقيت الجزائر.
وقال سكالوني عن بيتكوفيتش، في تصريحات لوسائل إعلام أرجنتينية: “في لازيو لم يكن يُشركني أبدًا، حتى كبديل”.
وأضاف: “ما زلت أتذكر الأمر بمرارة! وآمل أن أفوز عليه”.
🎙️ليونيل سكالوني:
“ما رأيي في فلاديمير بيتكوفيتش؟ لقد كان لا يُشركني في اللعب مع لاتسيو، ولا حتى كبديل. أنا أحمل له ضغينة! وآمل أن أفوز عليه.
لكن بجدية، هو مدرب ممتاز جدا وشخص أكنّ له احترام كبير للغاية. لقد تحدثنا قبل أن تقع الأرجنتين والجزائر في نفس المجموعة بقرعة كأس العالم،… pic.twitter.com/duqyUmar7e
— Green Pulse (@GreenPulseDZ) May 28, 2026
وأشاد سكالوني بالناخب الوطني بيتكوفيتش: “إنه مدرب ممتاز وشخص أحترمه كثيراً، تحدّثنا حتى قبل وقوع الأرجنتين مع الجزائر في كأس العالم، وأنا متحمس جدًا لمواجهته”.
للإشارة فإن المدرب سكالوني، كشف أمسية الخميس، عن قائمة المنتخب الأرجنتيني المعنية بالمشاركة في المونديال.
وضمت القائمة أبرز اللاعبين، يتقدمهم القائد ليونيل ميسي، وخوليان ألفاريز.
🚨🚨🚨🚨 قائمة المونديال 🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/nl0CMAPIuC
— بلاد الفضة 🏆 (@ARG4ARB) May 28, 2026