مدرب الأرجنتين متحمّس للفوز على بيتكوفيتش

أبدى مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، تحمسه للفوز على مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش.

ويلتقي المنتخبان الأرجنتيني والجزائري في الجولة الأولى من المونديال، فجر يوم 17 جوان، بداية من الساعة الثالثة بتوقيت الجزائر.

وقال سكالوني عن بيتكوفيتش، في تصريحات لوسائل إعلام أرجنتينية: “في لازيو لم يكن يُشركني أبدًا، حتى كبديل”.

وأضاف: “ما زلت أتذكر الأمر بمرارة! وآمل أن أفوز عليه”.

وأشاد سكالوني بالناخب الوطني بيتكوفيتش: “إنه مدرب ممتاز وشخص أحترمه كثيراً، تحدّثنا حتى قبل وقوع الأرجنتين مع الجزائر في كأس العالم، وأنا متحمس جدًا لمواجهته”.

للإشارة فإن المدرب سكالوني، كشف أمسية الخميس، عن قائمة المنتخب الأرجنتيني المعنية بالمشاركة في المونديال.

وضمت القائمة أبرز اللاعبين، يتقدمهم القائد ليونيل ميسي، وخوليان ألفاريز.