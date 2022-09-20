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رياضة

مدرب البرازيل: الكنيسة أحبّ إلى قلبي من الملاهي

علي بهلولي
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مدرب البرازيل: الكنيسة أحبّ إلى قلبي من الملاهي
ح.م
الناخب الوطني البرازيلي تيتي

اعترف الناخب الوطني البرازيلي تيتي بِأنه رجل مُحافظ، ويولي عناية فائقة بِالجانب الديني.

ويُدرب التقني البرازيلي أدينور ليوناردو باكي – المُلقّب بـ تيتي” – منتخب بلاده منذ صيف 2016. وقاده ثلاثة أعوام من بعد إلى إحراز كأس أمريكا الجنوبية لِكرة القدم.

وقال الناخب الوطني البرازيلي تيتي إن أبرز ما لفت انتباهه في بلدية لوهافر بِالشمال الفرنسي، هو الكنيسة التي بُنيت هناك.

ويستعدّ منتخب البرازيل لِمواجهة فريق غانا ودّيا بِمدينة لوهافر الفرنسية، مساء الجمعة المقبلة.

وأضاف التقني تيتي – البالغ من العمر 61 سنة – في أحدث تصريحات أدلى بها للصحيفة الجهوية الفرنسية “باري نورماندي”، إنه يصرّ على الذهاب إلى الكنيسة بِانتظام، وأحيانا يقصدها قبل خوض المقابلات الكروية. مُشيرا إلى أنه يُفضّل المعبد الديني على أماكن أخرى خلال أوقات الفراغ. في تلميح إلى الملاهي التي عادة ما يرتادها نجوم الكرة البرازيلية، مع ما يُخلّفونه من فضائح أخلاقية.

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