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رياضة

مدرب النمسا يضغط على “الفيفا” والتحكيم

الشروق الرياضي
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مدرب النمسا يضغط على “الفيفا” والتحكيم
ح.م
رالف رانغنيك

طالب الناخب الوطني النمساوي رالف رانغنيك “الفيفا”، بِأن تُوظّف تقنية الفيديو (الفار) لِمصلحة كل الفرق المشاركة في كأس العالم 2026، وليس خدمة لِمنتخبات معيّنة.
وفي أحدث مؤتمر صحفي نشّطه، أبدى المدرب رالف رانغنيك انزعاجه، وأكد تعرّض منتخبه النمساوي لِأخطاء التحكيم، نظير التوظيف الجيّد لِتقنية الفيديو لِمصلحة فرق أُخرى مثل الأرجنتين وألمانيا.
وكما أوردته صحيفة “غلوبو”، أوضح مدرب منتخب النمسا: “عندما لعبنا ضد الأرجنتين، رأينا أن تقنية الفيديو المساعد للحكم (الفار) لم تُستخدم بِنفس الطريقة في مقابلات أُخرى. كانت هناك مخالفة على شلاغر (لاعب نمساوي) لم تُحتسب. كما أن هدف ألمانيا 1-0 (ضد الإكوادور) لم يكن واضحا. يجب أن تُطبَّق تقنية الفيديو المساعد للحكم مع أي فريق، وليس فقط مع ألمانيا والأرجنتين. هناك حالات يجب فيها اتّخاذ قرارات ضد المنتخب المُهيمِن”.
وعن مواجهة الجزائر، قال المدرب رالف رانغنيك: “ستكون المباراة حاسمة لكلا المنتخبَين. نواجه منافسا قويا جدا، وسيُمثّل تحدّيا بدنيا لنا، وسنُعدّ فريقنا بِالشكل الأمثل”. مُشيرا إلى أن النمسا تلعب في إحدى أقوى مجموعات المونديال، وعلى لاعبيه توخّي الحذر أمام “محاربي الصحراء”.
بقيت الإشارة إلى أن مباراة الجزائر والنمسا المبرمجة فجر الأحد (الثالثة صباحا)، سيُشرف على إدارتها طاقم من أوزباكستان، يقوده حكم الساحة إلجيز تانتاشيف.

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