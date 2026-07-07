مدرب جديد للاعبَين شرقي وقبال

أمسى اللاعبان الدوليان الجزائريان سمير شرقي وإيلان قبال، تحت إمرة مدرب جديد في نادي باريس الفرنسي.

وكان نادي باريس يُدربه التقني الفرنسي أنطوان كومبواري، منذ فيفري الماضي.

وأعلنت إدارة نادي باريس مساء الثلاثاء، عن تعيين التقني الإنجليزي ليام روسينيور مدربا جديدا لِفريقها الكروي. وأضافت أنه أمضى عقدا يدوم موسمَين.

وقبل المهمة الجديدة، درّب التقني ليام روسينيور (41 سنة) فريق تشيلسي الإنجليزي منذ جانفي الماضي. كما يعرف البطولة الفرنسية، حيث أشرف على نادي ستراسبورغ ما بين جويلية 2024 وجانفي 2026.

وسبق للتقني ليام روسينيور ممارسة رياضة كرة القدم في منصب مدافع، ومثّل ألوان منتخبات إنجلترا للفئات الصغرى.

وبِخصوص المدافع شرقي (27 سنة) وصانع الألعاب قبال (28 سنة)، فمدة العقد في نادي باريس تنقضي في صيف 2027 للأول، ونفس الفصل من العام الموالي للأخير.