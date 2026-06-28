مدرب سويسرا يُعلّق على مباراة الجزائر

علّق الناخب الوطني السويسري مراد ياكين على مباراة فريقه والجزائر، بِرسم الدور الـ 16 لِمنافسة كأس العالم 2026.

وتحتضن مدينة فانكفوفر الكندية أطوار هذه المواجهة، فجر الثالث من جويلية المقبل.

ونقلت صحيفة “بليك” السويسرية على لسان المدرب ياكين قوله: “شاهدت مباراة الجزائر والنمسا معا في الفندق مع الجهاز الفني. كانت مباراة مثيرة، وانتهت بِحماس كبير. نحن الآن نستعد بِشكل مكثف لمباراتنا ضد الجزائر. ستكون فرصة لِمواجهة فلادو (فلاديمير بيتكوفيتش) مجدّدا، الذي أعرفه من لقاءاتنا في سويسرا. الجزائر منافس قوي، يضم العديد من اللاعبين الموهوبين. نتطلع بِشوق لهذه المباراة”.

وكان التقني مراد ياكين (51 سنة) قد استهلّ مهمّة تدريب منتخب سويسرا في أوت 2021، مباشرة بعد رحيل التقني فلاديمير بيتكوفيتش (62 سنة)، الذي شغل نفس المنصب لِمدّة 7 سنوات.

ويملك كلّ من ياكين وبيتكوفيتش الجنسية الثانية السويسرية، فقط أن الأوّل تركي الأصل، والأخير من البوسنة والهرسك.