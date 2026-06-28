-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مدرب سويسرا يُعلّق على مباراة الجزائر

الشروق الرياضي
  • 1076
  • 0
مدرب سويسرا يُعلّق على مباراة الجزائر
ح.م
مراد ياكين.

علّق الناخب الوطني السويسري مراد ياكين على مباراة فريقه والجزائر، بِرسم الدور الـ 16 لِمنافسة كأس العالم 2026.

وتحتضن مدينة فانكفوفر الكندية أطوار هذه المواجهة، فجر الثالث من جويلية المقبل.

ونقلت صحيفة “بليك” السويسرية على لسان المدرب ياكين قوله: “شاهدت مباراة الجزائر والنمسا معا في الفندق مع الجهاز الفني. كانت مباراة مثيرة، وانتهت بِحماس كبير. نحن الآن نستعد بِشكل مكثف لمباراتنا ضد الجزائر. ستكون فرصة لِمواجهة فلادو (فلاديمير بيتكوفيتش) مجدّدا، الذي أعرفه من لقاءاتنا في سويسرا. الجزائر منافس قوي، يضم العديد من اللاعبين الموهوبين. نتطلع بِشوق لهذه المباراة”.

وكان التقني مراد ياكين (51 سنة) قد استهلّ مهمّة تدريب منتخب سويسرا في أوت 2021، مباشرة بعد رحيل التقني فلاديمير بيتكوفيتش (62 سنة)، الذي شغل نفس المنصب لِمدّة 7 سنوات.

ويملك كلّ من ياكين وبيتكوفيتش الجنسية الثانية السويسرية، فقط أن الأوّل تركي الأصل، والأخير من البوسنة والهرسك.

مقالات ذات صلة
مارسيليا يتمسك بـ “غويري” رغم الضائقة المالية

مارسيليا يتمسك بـ “غويري” رغم الضائقة المالية

بيتكوفيتش يكشف عن غيابات “الخضر” أمام النمسا

بيتكوفيتش يكشف عن غيابات “الخضر” أمام النمسا

نشر كرة نهائي المونديال

نشر كرة نهائي المونديال

“الخضر” يضربون موعدا مع سويسرا في الدور الـ 32 من المونديال

“الخضر” يضربون موعدا مع سويسرا في الدور الـ 32 من المونديال

المحاربون يكتبون التاريخ في مونديال 2026 بسيناريو هيشكوكي

المحاربون يكتبون التاريخ في مونديال 2026 بسيناريو هيشكوكي

محرز يتوّج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الجزائر والنمسا

محرز يتوّج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الجزائر والنمسا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد