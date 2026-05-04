مدرب غرناطة يستبعد غياب لوكا زيدان عن المونديال

يتعافى جيدا من العملية الجراحية التي خضع لها

طمأن مدرب نادي غرناطة، خوزي روخو مارتان، الأحد، حول الحالة الصحية لحارس مرمى الفريق الذي ينشط في الدرجة الاسبانية الثانية لكرة القدم، الدولي الجزائري لوكا زيدان، الذي يتعافى جيدا بعد العملية الجراحية التي خضع لها، مستبعدا في نفس الوقت فكرة غيابه عن كأس العالم 2026 المقررة هذه الصائفة ما بين 11 جوان- 19 جويلية المقبلين.

وأوضح مدرب نادي غرناطة، المدعو “باشيتا”، في تصريح لموقع “وين-وين”، قائلا: “أجرى لوكا زيدان عملية جراحية ناجحة قبل أيام، وهو يتعافى الآن جيدا”، مضيفا: “لا أعتقد أنه سيواجه مشكلات تحول دون مشاركته مع المنتخب الجزائري في منافسة كأس

العالم المقبلة”.

وكان زيدان (27 سنة) قد خضع يوم الأربعاء الماضي لعملية جراحية ناجحة بعد تعرضه لإصابة على مستوى الوجه، خلال الهزيمة التي تلقاها رفقة فريقه بميدانه أمام نادي ألميريا (2-4) لحساب الجولة ال37 للمنافسة.

بدوره، كتب زيدان على موقعه الرسمي رسالة للجمهور الجزائري طمأنه فيها عن حالته، جاء فيها: “لقد تكللت العملية الجراحية بالنجاح، سأعود قريبا جدا للميادين، شكرا لكم على برقيات تشجيعكم”.

وكان زيدان قد أصيب بعد اصطدام عنيف في نهاية المباراة، ما اضطره إلى ترك مكانه للحارس البديل أندر استرالغقا.

ويعتبر زيدان الحارس الأول في ترتيب الحراس الجزائريين للفريق الوطني المشارك في مونديال 2026 ضمن المجموعة العاشرة التي تضم منتخبات الأرجنتين (حامل الكأس)، النمسا والأردن.