مدرب مصر يستبعد هذا اللاعب من القائمة النهائية المشاركة في المونديال

استبعد المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، مهاجم إنبي أقطاي عبد الله من القائمة النهائية للفراعنة المشاركة في مونديال 2026.

وأعلن الطاقم الفني في وقت سابق عن قائمة أولية ضمت 27 لاعبًا، قبل ستبعاد لاعب واحد وفقًا للوائح الـ“فيفا”، التي تسمح بتسجيل 26 لاعبًا فقط في القائمة النهائية.

وحسب جريدة “الأهرام” المصرية، فإن الساعات الماضية شهدت مفاضلة داخل الجهاز الفني بين الثلاثي محمد عبد المنعم وحمزة عبد الكريم وأقطاي عبد الله، قبل أن يحسم حسام حسن قراره باستبعاد مهاجم إنبي.

ومن المنتظر أن يعلن حسام حسن خلال الساعات المقبلة القائمة النهائية بشكل رسمي، قبل سفر بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم.

وفاز المنتخب المصري أمسية الخميس وديا على روسيا، بهدف دون رد.

ويستهل منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بمواجهة بلجيكا يوم 15 جوان، ثم يقابل نيوزيلندا يوم 22 جوان، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات، بمواجهة إيران يوم 27 جوان.