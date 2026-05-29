-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مدرب مصر يستبعد هذا اللاعب من القائمة النهائية المشاركة في المونديال

عمر سلامي
  • 263
  • 0
مدرب مصر يستبعد هذا اللاعب من القائمة النهائية المشاركة في المونديال
حسام حسن

استبعد  المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، مهاجم إنبي أقطاي عبد الله من القائمة النهائية للفراعنة المشاركة في مونديال 2026.

وأعلن الطاقم الفني في وقت سابق عن قائمة أولية ضمت 27 لاعبًا، قبل ستبعاد لاعب واحد وفقًا للوائح الـ“فيفا”، التي تسمح بتسجيل 26 لاعبًا فقط في القائمة النهائية.

وحسب جريدة “الأهرام” المصرية، فإن الساعات الماضية شهدت مفاضلة داخل الجهاز الفني بين الثلاثي محمد عبد المنعم وحمزة عبد الكريم وأقطاي عبد الله، قبل أن يحسم حسام حسن قراره باستبعاد مهاجم إنبي.

ومن المنتظر أن يعلن حسام حسن خلال الساعات المقبلة القائمة النهائية بشكل رسمي، قبل سفر بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم.

وفاز المنتخب المصري أمسية الخميس وديا على روسيا، بهدف دون رد.

ويستهل منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بمواجهة بلجيكا يوم 15 جوان، ثم يقابل نيوزيلندا يوم 22 جوان، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات، بمواجهة إيران يوم 27 جوان.

مقالات ذات صلة
التحاق رباعي “الخضر” بالتربص وبوداوي منتظر أمسية الجمعة

التحاق رباعي “الخضر” بالتربص وبوداوي منتظر أمسية الجمعة

لقجع يتلقى صفعة جديدة

لقجع يتلقى صفعة جديدة

بوداوي يتعرض للاصابة قبل ايام قليلة من التحاقه بتربص “الخضر”

بوداوي يتعرض للاصابة قبل ايام قليلة من التحاقه بتربص “الخضر”

بالفيديو.. بن بوط يتطرق إلى تفاصيل عودته إلى صفوف “الخضر”

بالفيديو.. بن بوط يتطرق إلى تفاصيل عودته إلى صفوف “الخضر”

تيطراوي وزرقان ضمن التشكيلة المثالية للدوري البلجيكي

تيطراوي وزرقان ضمن التشكيلة المثالية للدوري البلجيكي

حصة تدريبية مفتوحة لجماهير “الخضر” قبل التنقل إلى هولندا

حصة تدريبية مفتوحة لجماهير “الخضر” قبل التنقل إلى هولندا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد