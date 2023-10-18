مدرب مصر يوجه رسالة إلى لاعبيه والجماهير بعد ودية الجزائر

وجه مدرب المنتخب المصري، البرتغالي روي فيتوريا رسالة إلى لاعبيه والجماهير بعد ودية الجزائر.

وقال فيتوريا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”: “أريد أن أعرب عن امتناني للشعب المصري، دعمكم وتشجيعكم كان حاسما خاصة في اللحظات الأكثر تحديا”.

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وأضاف: “على الرغم من الصعوبات والنقص العددي اتسم الفريق بالوحدة والتصميم، وأوجه الشكر إلى كل لاعب على التزامه وتفانيه”.

وتابع: “أعتقد أننا كل يوم وكل حصة تدريبية وكل مباراة نتطور في الاتجاه الصحيح”.

وتعادل المنتخب المصري وديا مع منتخب الجزائر بهدف لمثله في الإمارات.

وفاز منتخب مصر على زامبيا بهدف دون رد، في الودية الأولى، قبل أن يتعادل في الثانية مع الجزائر بهدف لمثله.

هذا ما قاله مدرب منتخب مصر بعد التعادل مع الجزائر

وعبّر مدرب المنتخب المصري، البرتغالي روي فيتوريا عن رضاه بأداء تشكيلته، في مباراة الجزائر والمجهودات المبذولة، خاصة بعد طرد محمد هاني.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “المباراة كانت صعبة، خاصة بعد طرد محمد هاني”.

وأضاف: “ليس من السهل أن تواجه منتخبا قويا مثل الجزائر لمدة ساعة كاملة ب10 لاعبين.. لم نتراجع بعد الطرد وواصلنا الضغط، واستفدنا كثيرا من هذه المواجهة القوية”.

وتابع: “الأداء كان رائعا، وخلقنا عدة فرص وهذا شيء يسعدني، إذ يؤكد قدرتنا على ترجمة التحركات على أرضية الملعب”.

واختتم: “سعيد جدا بالأداء ومجهودات اللاعبين، لن أتحدث كثيرا عن النتيجة لأنها ليست مهمة بالنسبة لي، والمهم هو أداء اللاعبين الذي كان أكثر من رائع”.

وانتهت المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين الجزائري والمصري على نتيجة التعادل بهدف لمثله، ولعب المنتخب المصري بـ10 لاعبين بداية من الدقيقة 26 بعد طرد الظهير الأيمن محمد هاني.

وكان المنتخب المصري سباقا لفتح باب التهديف عن طريق حمدي فتحي في د62، قبل أن يعادل إسلام سليماني النتيجة في د90+3.

هذا ما قاله مدرب المنتخب المصري عن مواجهة الجزائر

وأكد مدرب المنتخب المصري، البرتغالي روي فيتوريا قبل المباراة، أن المواجهة الودية أمام الجزائر ستكون صعبة ومفيدة.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة: “منتخب الجزائر يمتلك عناصر جيدة ويلعب كرة قدم مختلفة ويستطيع خلق المشاكل لنا، وكل ذلك يمنحنا الخبرات للظهور بشكل جيد”.

وأضاف: “مباراة الجزائر مهمة جدا، ونعلم أنها ستكون صعبة لكن هدفنا تحقيق الفوز.. وكل مباراة نلعبها نحدد هدفنا، وسنواجه منتخبا لديه عناصر قوية تلعب في بطولات مختلفة”.

وتابع: “منتخب مصر لديه شخصية وأسلوب يخوض به المباريات، لسنا الفريق الذي يعتمد على الأسلوب الدفاعي، لكن نسعى أن نكون مسيطرين ونخلق الفرص، وهدفنا الفوز بكل مباراة نلعبها”.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الجزائري وديا، أمسية الاثنين بداية من الخامسة بتوقيت الجزائر، بالإمارت في إطار التحضير لتصفيات المونديال و”كان” كوت ديفوار.