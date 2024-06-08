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مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني بالجزائر

الشروق أونلاين
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مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني بالجزائر
أرشيف
الأمن السيبراني

صدر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني بسيدي عبد الله في العاصمة الجزائر.

وتتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لتخريج مهندسين ودكاترة ذوي كفاءات علمية وتقنية ذات مستوى عال.

كما تساهم في الجهود الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، وتقديم حلول مبتكرة ذات تقنيات عالية في هذا المجال.

وينصّ المرسوم على إعداد برامج التكوين في المدرسة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بالتنسيق مع وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية.

كما يمكن للمستخدمين المختصين في أمن الأنظمة المعلوماتية بوزارة الدفاع الوطني، المساهمة في مهام التدريس والبحث العلمي في المدرسة، حسب مجالات اختصاصهم.

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