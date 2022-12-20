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اقتصاد

مذكرة تفاهم بين سوناطراك وشركة الغاز الألمانية حول إنتاج الهيدروجين

الشروق أونلاين
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مذكرة تفاهم بين سوناطراك وشركة الغاز الألمانية حول إنتاج الهيدروجين
ح.م
جانب من التوقيع على الإتفاقية

وقعت سوناطراك رفقة شركة الغاز الألمانية على مذكرة تفاهم لإنجاز مشاريع في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وجرى التوقيع بين سوناطراك وشركة الغاز الألمانية (VNG)، الثلاثاء، على هامش الطبعة الرابعة ليوم الطاقة الجزائري – الألماني.

وحسب بيان للمجمع فإن مذكرة التفاهم تهدف إلى دراسة إمكانيات التعاون لإنجاز مشاريع في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء بهدف تصديرهما نحو ألمانيا.

وسيتم التركيز في البداية على انجاز دراسات الجدوى المتعلقة بسلسلة القيم للهيدروجين، من الإنتاج والنقل إلى التسويق، بهدف تقييم إمكانات المشاريع التجارية التي سيتم تطويرها سويا في هذا المجال. يوضح البيان.

وأشار المصدر ذاته إلى أن سوناطراك تنخرط بشكل تام في خارطة الطريق الوطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر بهدف إطلاق مشاريع تجريبية في المدى المتوسط.

وأضاف البيان أن “شبكة القنوات الدولية الرابطة بين الجزائر وأوروبا، التي يمكن استعمالها لنقل الهيدروجين الأخضر، وتوفر إمكانات انتاج الطاقة الشمسية تسمحان لسوناطراك بالانخراط في استراتيجية طويلة المدى لتجسيد مشاريع الهيدروجين الأخضر بتكاليف تنافسية”.

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