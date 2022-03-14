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الجزائر
حسب مقترحات تضمنها تقرير المفتشين إلى وزير القطاع

مراجعة سلم التنقيط في مسابقات الأساتذة

نشيدة قوادري
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مراجعة سلم التنقيط في مسابقات الأساتذة
أرشيف

رفع مفتشو التربية الوطنية، مسوّدة عمل إلى وزير القطاع عبد الحكيم بلعابد، لتعديل معايير الانتقاء في مسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادة، إذ اقترحوا تقييم المترشحين على أساس 35 نقطة بدل 30 نقطة، مع الاحتفاظ بعلامات “المقابلة” لإنصاف فئة كبيرة من الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين وقطع طريق المحاباة.

مطالب بإدراج الانتقاء البيداغوجي لتحقيق التوازن مع التقييم الإداري

أفادت مصادر “الشروق”، بأن تقريرا أعده مفتشو التربية في تخصصي إدارة ومواد، تضمن حزمة من المقترحات العملية، للتعديل جزئيا في معايير انتقاء المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادة، أحيل على الوزارة للمناقشة والإثراء، إذ تم اقتراح تقييم الممتحنين عموما وفئة المستخلفين بشكل خاص والذين وصل عددهم إلى 25 ألف أستاذ، على أساس 35 نقطة بدل 30 نقطة المعمول بها حاليا، من خلال إدراج ما يصطلح عليه “بالانتقاء البيداغوجي” وعدم الاكتفاء بالانتقاء الإداري المفروض منذ سنوات عديدة، باستحداث معيارين اثنين وهما معيار خاص بالمفتش وتم اقتراح تنقيطه بثلاث علامات كاملة، حيث يتم منح المفتشين سلطة تقييم المترشحين تقييما بيداغوجيا من خلال زيارات ميدانية، ومعيار آخر يخص مدير المؤسسة التربوية، وتم تنقيطه بعلامتين، تخص الانضباط والتعامل مع التلاميذ في القسم ونتائج موادهم، وذلك لرفع حظوظ الممتحنين في النجاح.

واقترح المفتشون الإبقاء على المعيار العام الذي يخص المقابلة الشفهية، لما لها من أهمية في تقييم المترشحين تقييما سيكولوجيا، ويتعلق بمنح علامة على القدرة على التحليل والتلخيص وعلامة أخرى على القدرة على التواصل وعلامة عن القدرات أو المؤهلات الخاصة، على أن يتم توزيع باقي النقاط على ستة معايير ويتعلق الأمر بتطابق الشهادة مع الاختصاص “7 نقاط”، المسار الدراسي “7 نقاط”، التكوين المكمل “علامتين”، الخبرة المهنية “6”، الأشغال والدراسات “نقطة” وأقدمية الشهادة “5 نقاط”.

ويرى أصحاب التقرير أن برمجة مسابقات التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة على أساس الشهادة، تكون في غالب الأحيان عادلة أكثر من المسابقات على أساس الاختبارات الكتابية، لأن الأولوية في التوظيف وشغل المناصب الشاغرة تعطى لأصحاب الخبرة والأقدمية.

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