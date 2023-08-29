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اقتصاد

“مرافي”.. مدينة جديدة محاطة بقناة مائية بطول 11 كلم في السعودية (فيديو)

الشروق أونلاين
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“مرافي”.. مدينة جديدة محاطة بقناة مائية بطول 11 كلم في السعودية (فيديو)
ح.م
مجسّم لمدينة "مرافي"

أعلنت مجموعة “روشن” العقارية في السعودية يوم الثلاثاء، عن مشروع مدينة “مرافي” الجديدة في شمال جدّة. وهي واحدة  من “المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة” في المملكة.

ويعتبر مشروع “مرافي”، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أحد أضخم المشاريع متعددة الاستخدامات. وهي تتسع لأكثر من 130.000 نسمة، وتشتمل على قناة مائية صناعية تمتدّ لمسافة 11 كلم.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة “روشن” ديفد غروفر إن مثل هذه المشاريع من شأنها “صناعة أثر كبير على مستوى التطوير العقاري، والرفع من مستوى جودة الحياة في المملكة كوجهة عالمية لمختلف القطاعات”.

وأضاف غروفر:”نفخر بإطلاق مشروع مرافي، المشروع الضخم الذي سيصنع وجهاً جديداً لشمال جدة. ويساهم في استثمار الموارد الطبيعية وأحدث التقنيات لوضع جدة في مصاف المدن العالمية”.

ويتضمن المشروع بنى تحتية ومرافق عامة وترفيهية وسكنية، تهدف لرفع مستوى جودة الحياة، وتحويل جدة إلى وجهة عالمية. حيث تعتبر القناة المائية هي الأولى من نوعها في مدن المملكة.

وتعدّ القناة المائية في “مرافي” بمثابة الواجهة البحرية التي تضاهي في مساحتها الواجهات البحرية في شيكاغو وستوكهولم وهامبورغ ووسط لندن، يقول المصدر.

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