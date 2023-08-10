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الجزائر

مرسوم رئاسي جديد حول فيلم الأمير عبد القادر

الشروق أونلاين
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مرسوم رئاسي جديد حول فيلم الأمير عبد القادر
أرشيف
رئيس الجمهورية

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا ينقل بموجبه، الوصاية على المؤسسة العمومية المكلّفة بإنتاج وتوزيع فيلم الأمير عبد القادر إلى وزارة الثقافة والفنون.

المرسوم المؤرخ في 2 أوت 2023، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 51)، ينصّ على نقل المؤسسة من وصاية الوزير الأول إلى وزيرة الثقافة والفنون.

وتكلّف المؤسسة المذكورة، بناء على مرسوم تأسيسها الصادر في أكتوبر 2021، بكافة مراحل إنتاج وتوزيع الفيلم السينمائي التي تسعى السلطات لإصداره حول تاريخ وسيرة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر.

كما ستتولى المؤسسة مهمّة دبلجة وترجمة الفيلم، والأعمال المرتبطة، به إلى عدّة لغات. لعرضه في دور السينما وقنوات التلفزيون حول العالم.

ويتكوّن مجلس إدارة المؤسسة إلى جانب ممثل الوزارة الوصية، من ممثلي وزارات:

  • الدفاع الوطني،
  •  الخارجية،
  • الداخلية والجماعات المـحلية،
  • المالية،
  • المجاهدين،
  • الاتصال،
  • الصناعة،
  • التجارة،
  • المؤسسات المصغرة،

إلى جانب ممثل عن الموظفين، وشخصية تختارها وزارة الثقافة بحكم معرفتها وخبرتها في الميدان السينمائي، وفق ما ينصّ عليه المرسوم الرئاسي.

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