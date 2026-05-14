-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
خلال شهر أفريل 2026

“مزيج الصحراء الجزائري” يتصدر قائمة أغلى خامات النفط العربية

محمد فاسي
  • 735
  • 0
“مزيج الصحراء الجزائري” يتصدر قائمة أغلى خامات النفط العربية
الشروق أونلاين
"مزيج الصحراء الجزائري" يتصدر قائمة أغلى خامات النفط العربية بـ133.4 دولاراً للبرميل (تعبيرية)

تصدر خام “مزيج الصحراء الجزائري” قائمة أسعار خامات النفط العربية خلال شهر أفريل 2026، وفق التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، حيث بلغ سعره 133.4 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى ضمن سلة الخامات العربية.

وحسب بيانات التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يأتي هذا الأداء في سياق تباين أسعار الخامات العربية خلال الفترة نفسها، حيث حل خام السدر الليبي في المرتبة الثانية بسعر 125.75 دولاراً للبرميل.

كما سجل خام البصرة المتوسط العراقي 108.39 دولارات للبرميل، في حين بلغ سعر الخام العربي الخفيف السعودي 107.21 دولارات للبرميل.

وبحسب التقرير ذاته، سجل خام التصدير الكويتي 105.65 دولارات للبرميل، بينما بلغ خام مربان الإماراتي 104.46 دولارات للبرميل، ما يعكس تفاوتاً في أسعار الخامات النفطية العربية خلال شهر أفريل.

للإشارة، سجل إنتاج النفط الخام في الجزائر خلال شهر أفريل 2026 ارتفاعاً ليبلغ 982 ألف برميل يومياً، بزيادة قدرها 9 آلاف برميل يومياً مقارنة بشهر مارس، وفق التقرير الشهري لمنظمة أوبك، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

(الصفحة رقم 2 من التقرير الشهري لمنظمة أوبك)

مقالات ذات صلة
فتح غرف بيانات “ألجيريا بيد راوند 2026” بداية من هذا التاريخ

فتح غرف بيانات “ألجيريا بيد راوند 2026” بداية من هذا التاريخ

هام بخصوص صرف منحة المردودية لموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية

هام بخصوص صرف منحة المردودية لموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية

برأسمال أولي قدره 5 مليارات دولار.. البنك الإفريقي للطاقة يقترب من الانطلاق

برأسمال أولي قدره 5 مليارات دولار.. البنك الإفريقي للطاقة يقترب من الانطلاق

“سربور” تتابع مشاريع التحول الطاقي والرقمي بالموانئ الجزائرية

“سربور” تتابع مشاريع التحول الطاقي والرقمي بالموانئ الجزائرية

بوثيقة واحدة في بضع ساعات… هكذا تبرأ ذمّة المدينين للضرائب!

بوثيقة واحدة في بضع ساعات… هكذا تبرأ ذمّة المدينين للضرائب!

الجزائر والصومال تبحثان توسيع التعاون في المحروقات والتكوين الطاقوي

الجزائر والصومال تبحثان توسيع التعاون في المحروقات والتكوين الطاقوي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد