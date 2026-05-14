“مزيج الصحراء الجزائري” يتصدر قائمة أغلى خامات النفط العربية

خلال شهر أفريل 2026

تصدر خام “مزيج الصحراء الجزائري” قائمة أسعار خامات النفط العربية خلال شهر أفريل 2026، وفق التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، حيث بلغ سعره 133.4 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى ضمن سلة الخامات العربية.

وحسب بيانات التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يأتي هذا الأداء في سياق تباين أسعار الخامات العربية خلال الفترة نفسها، حيث حل خام السدر الليبي في المرتبة الثانية بسعر 125.75 دولاراً للبرميل.

كما سجل خام البصرة المتوسط العراقي 108.39 دولارات للبرميل، في حين بلغ سعر الخام العربي الخفيف السعودي 107.21 دولارات للبرميل.

وبحسب التقرير ذاته، سجل خام التصدير الكويتي 105.65 دولارات للبرميل، بينما بلغ خام مربان الإماراتي 104.46 دولارات للبرميل، ما يعكس تفاوتاً في أسعار الخامات النفطية العربية خلال شهر أفريل.

للإشارة، سجل إنتاج النفط الخام في الجزائر خلال شهر أفريل 2026 ارتفاعاً ليبلغ 982 ألف برميل يومياً، بزيادة قدرها 9 آلاف برميل يومياً مقارنة بشهر مارس، وفق التقرير الشهري لمنظمة أوبك، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

(الصفحة رقم 2 من التقرير الشهري لمنظمة أوبك)