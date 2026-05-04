مسؤولة أوروبية سامية تزور الجزائر

التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر

تقوم مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويسا، بزيارة رسمية إلى الجزائر اليوم الإثنين، وغدا الثلاثاء 5 ماي، وذلك “لمناقشة التعاون الثنائي والإقليمي بين الاتحاد الأوروبي والجزائر”، وفقا لما أفادت به بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر.

وستركز المناقشات، حسب ذات المصدر، “على فرص التعاون في إطار ميثاق البحر الأبيض المتوسط، في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والهجرة والأمن.”

وستعقد المفوضة شويكا اجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلين عن عدد من الوزارات، حيث ستتناول المناقشات حسب ذات المصدر “الشراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، وسبل تعزيز التحول الأخضر بشكل مشترك.”