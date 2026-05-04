-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يشرف على مراسم الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة
الجزائر
التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر

مسؤولة أوروبية سامية تزور الجزائر

الشروق أونلاين
  • 404
  • 0
مسؤولة أوروبية سامية تزور الجزائر
Thierry Monasse
دوبرافكا شويسا.

تقوم مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويسا، بزيارة رسمية إلى الجزائر اليوم الإثنين، وغدا الثلاثاء 5 ماي، وذلك “لمناقشة التعاون الثنائي والإقليمي بين الاتحاد الأوروبي والجزائر”، وفقا لما أفادت به بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر.

وستركز المناقشات، حسب ذات المصدر، “على فرص التعاون في إطار ميثاق البحر الأبيض المتوسط، في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والهجرة والأمن.”

وستعقد المفوضة شويكا اجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلين عن عدد من الوزارات، حيث ستتناول المناقشات حسب ذات المصدر “الشراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، وسبل تعزيز التحول الأخضر بشكل مشترك.”

مقالات ذات صلة
عسلاوي تستقبل رئيس المجلس الدستوري لموريتانيا

عسلاوي تستقبل رئيس المجلس الدستوري لموريتانيا

مستـشفى متخصـص لعلاج مـرض السرطان في كل ولاية

مستـشفى متخصـص لعلاج مـرض السرطان في كل ولاية

مفاوضات مع النقابات للتكفل بمطالب أعوان الأسلاك المشتركة

مفاوضات مع النقابات للتكفل بمطالب أعوان الأسلاك المشتركة

إنذار من المستوى الثاني: أمطار غزيرة جدا تتعدى الـ 50 ملم عبر 15 ولاية  

إنذار من المستوى الثاني: أمطار غزيرة جدا تتعدى الـ 50 ملم عبر 15 ولاية  

الصحافة الجزائرية في مرافقة التنمية الشاملة بقيادة الرئيس تبون

الصحافة الجزائرية في مرافقة التنمية الشاملة بقيادة الرئيس تبون

إيتوزا تطلق 30 خطا جديدا بالعاصمة غدا الأحد

إيتوزا تطلق 30 خطا جديدا بالعاصمة غدا الأحد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد