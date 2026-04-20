مسؤولو “الحمراوة” يُهدّدون بِمقاضاة من يتّهمون الحارس زغبة

بعد طرد مبكّر ومثير

قالت إدارة نادي نادي مولودية وهران، الإثنين، إنها تُبدي تضامنها مع الحارس مصطفى زغبة.

جاء ذلك بعد تردّد مزاعم أنه تعمّد الطرد المبكّر، حتى يستفيد الفريق المحلي وفاق سطيف من النقص العددي لِمولودية وهران، ويحصد نقاط الفوز. خاصة وأن “النسر الأسود” كان يُصارع من أجل البقاء في حظيرة النخبة.

وطرد حكم الساحة علاء بواب حارس مولودية وهران زغبة بعد مرور 13 دقيقة فقط، من انطلاق مواجهة المضيف وفاق سطيف الجمعة الماضية، بِرسم الجولة الـ 27 من عمر البطولة الوطنية “موبيليس” (3-0 للوفاق).

وعقدت إدارة “الحمراوة”، الإثنين، اجتماعا مع الحارس زغبة للرفع من معنوياته. وهدّدت بِمقاضاة مَن يتّهمونه بِترتيب نتيجة المباراة.