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رياضة

مسؤولو منتخب نيجيريا: هدفنا إحراز اللّقب الإفريقي بِالجزائر

علي بهلولي
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مسؤولو منتخب نيجيريا: هدفنا إحراز اللّقب الإفريقي بِالجزائر
ح.م
لاعبو منتخب نيجيريا أشبال

كشف اتحاد نيجيريا لِكرة القدم، الأحد، عن قائمة لاعبي منتخب بلاده أشبال الذين سيُشاركون في البطولة الإفريقية بِالجزائر. وأيضا الهدف من الحضور.

وضمّت القائمة 26 لاعبا مُوزّعين كالتّالي: 16 ينتمون إلى مختلف الأكاديميات النيجيرية، وينشط بقية زملائهم في أندية محلّية.

وكان يُفترض أن يُقيم أشبال نيجيريا معسكرا إعداديا بِألمانيا، تحضيرا للبطولة الإفريقية. لكن مشكلا إداريا له صلة بِالتأشيرات، أجبر اتحاد الكرة المحلّي على إلغاء التربّص.

وقال اتحاد نيجيريا لِكرة القدم أيضا إن منتخب بلاده لِفئة أقلّ من 17 سنة، سيخوض نسخة الجزائر من أجل التتويج بِاللّقب الإفريقي، ونيل تأشيرة المشاركة في كأس العالم أشبال.

وأضاف أنه يحترم كلّ المنافسين، وسيحتاط حتى لا يسقط في فخّ الغرور.

ويُنتظر أن يحلّ وفد منتخب نيجيريا أشبال بِالجزائر مساء أو سهرة الأحد.

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