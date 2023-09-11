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العالم

مسؤول أممي : أكثر من مليار شخص يعيشون في فقر حاد ومتعدد الأبعاد

ماجيد صرّاح
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مسؤول أممي : أكثر من مليار شخص يعيشون في فقر حاد ومتعدد الأبعاد
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في 111 دولة، يعيش 1.2 مليار شخص، نصفهم تقريبا من الأطفال، في فقر حاد ومتعدد الأبعاد.

صورة سوداء تلك التي رسمها مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، حول الفقر في العالم، الذي قال أن أكثر من مليار شخص يعيش في فقر حاد. وما يقرب من 600 مليون شخص سيعانون من نقص التغذية المزمن نهاية هذا العقد.

خلال الكلمة التي ألقاها فولكر تورك، اليوم الإثنين 11 سبتمبر، أثناء الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف قال أن “عصرنا هو عصر التركيز الهائل للثروات، والتفاوتات غير المسبوقة. لم تكن الثروة العالمية أكبر من أي وقت مضى”.

تورك أشار إلى أنه في عام 2021 امتلك أغنى 10 بالمئة من السكان، 76 بالمئة من إجمالي الثروات. كما أضاف أن ما يقرب من نصف سكان العالم يعيشون في “بلدان حيث يتعين على حكوماتها أن تنفق على سداد الديون أكثر مما تستطيع أن تنفقه على التعليم أو الصحة.”

المسؤول الأممي قال في كلمته أنه وبعد تجاوز منتصف الطريق لتنفيذ خطة القضاء على الجوع مع عام 2030 “فإننا نتجه نحو أن تصبح هذه الخطة نصبًا مأساويًا لفشل جيلنا في القضاء على الفقر المدقع”.

وأشار أن العالم عاد لمستويات الجوع التي لم يشهدها منذ عام 2005 “بالرغم من الموارد المالية والإبداع التكنولوجي والأراضي الكافية لتوفير الغذاء الكافي للجميع.” ما سيترتب عنه من خسائر في صفوف الأطفال.

كما أضاف تورك أن التقرير العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2023 يتوقع ” أن ما يقرب من 600 مليون شخص سيعانون من نقص التغذية المزمن في نهاية هذا العقد. وتشمل العوامل السببية تغير المناخ، وعواقب الوباء، وحرب روسيا على أوكرانيا“.

فولكر تورك قال “في 111 دولة، يعيش الآن 1.2 مليار شخص، نصفهم تقريبا من الأطفال، في فقر حاد ومتعدد الأبعاد.”

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