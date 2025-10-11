مسابقة وطنية للالتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي

تنظم المدرسة العليا للضمان الاجتماعي مسابقة وطنية للالتحاق بها بعنوان السنة الجامعية 2025-2026، وهذا في تكوينات ماستر مهني في التخصصات التالية: قانون الحماية الاجتماعية، إدارة الأعمال، نظام المعلومات والتحول الرقمي، وحساب المخاطرة والمالية.

ووفقا لما أعلنت عنه المدرسة، يبلغ عدد المقاعد البيداغوجية الإجمالية المخصصة لكل ماستر محددة بـ 25 مقعد. ربع منها مخصص لصالح بلدان اتحاد المغرب العربي والبلدان الإفريقية التي تعد الفرنسية لغتها المشتركة، وربع آخر مخصص لإطارات صناديق الضمان الاجتماعي، والنصف المتبقي من المقاعد للطلبة الجزائريين خارج الصناديق.

الالتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي يتم عبر مسابقة وطنية. ويشترط على المترشحين أن يكونوا حائزين على شهادات ليسانس، مهندس دولة، ماستر أو شهادة معادلة لها، حسب التخصص المعني، بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 07 أكتوبر 2025 الذي يحدد شروط المشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة ماستر مهني في الضمان الاجتماعي بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وكيفيات تنظيمها.

ويمكن للمهتمين التسجيل في الموقع الالكتروني للمدرسة من 13 أكتوبر إلى غاية 24 أكتوبر، ليتم الكشف عن المقبولين يوم 29 أكتوبر، كي يتم إجراء الامتحان الكتابي يوم 8 نوفمبر، يليه الامتحان الشفهي يوم 17 نوفمبر 2025.