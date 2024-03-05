مستوى العلاقات السياسية محفز كبير على التعاون العسكري مع قطر

الفريق أول السعيد شنقريحة من الدوحة:

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن الرئيس عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، يولي شخصيا أهمية خاصة لترقية العلاقات العسكرية الثنائية، في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك مع دولة قطر.

وجاء ذلك، خلال استقباله والوفد المرافق له، الثلاثاء، من قبل الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لأمير دولة قطر، وفق بيان لوزارة الدفاع.

وبذات المناسبة – يضيف المصدر – ذكر الفريق أول شنقريحة بمجالات التعاون العسكري الذي يربط جيشي البلدين، والذي “يعرف زخما كبيرا في ظل الرعاية السامية والمتواصلة لقائدي البلدين وحرصهما المتقاسم على ترقيته أكثر فأكثر والوصول به إلى مداه المأمول”.

وتابع يقول في هذا الشأن: “في هذا الصدد، يجدر التذكير بالمستوى المرموق الذي بلغته، على وجه الخصوص، العلاقات السياسية بين الجزائر وشقيقتها قطر، وهو ما يحفز جيشينا على المضي قدما نحو العمل المتواصل، بما يجسد تعاونا عسكريا يتوافق مع هذا التقارب السياسي المتميز والواعد بين البلدين”.

كما استرسل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يقول: “وتحقيقا لهذه الغاية، يمكن القول إننا استطعنا بفضل الزيارات المتبادلة، بمختلف مستوياتها، أن نضع لعلاقاتنا الثنائية المستقبلية معالمها البارزة في شتى المجالات، بما يسمح لنا معا بالتحديد الصائب لمجالات التعاون الممكن والمفيد للطرفين”.

من جهته، أعرب الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني عن “ترحابه وسعادته البالغة بمشاركة الجزائر في الطبعة الثامنة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس-2024)، ممثلة في رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، كما أشاد بـ”المستوى المرموق للتعاون العسكري الثنائي بين البلدين الشقيقين، والذي يعكس مستوى التفاهم والثقة الكبيرين اللذين يطبعان العلاقات بين الجزائر وقطر على أكثر من صعيد”، وفقا لنفس المصدر.