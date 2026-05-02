مسودة إنهاء الحرب.. إيران “ترد” وترامب “غير راضٍ”

قدمت إيران ردها على آخر التعديلات الأمريكية على مسودة خطة لإنهاء الحرب، لكن الرئيس ترامب قال للصحفيين إنه “غير راضٍ”

وقال مسؤول إقليمي لموقع “أكسيوس” الأمريكي إن الرد تم تسليمه إلى الولايات المتحدة يوم الخميس عبر وسطاء باكستانيين.

في المقابل، قال ترامب للصحفيين أمس الجمعة: “لقد أجرينا للتو محادثة مع إيران. سنرى ما سيحدث. لكنني لست سعيداً”.

للإشارة، أرسل مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، الاثنين الماضي، قائمة بالتعديلات التي تركز على إعادة إدراج القضية النووية في مسودة النص، وفقًا لمصدر مطلع.

وقال المصدر إن أحد التعديلات يشترط على إيران عدم نقل أي يورانيوم مخصب من منشآتها النووية التي تعرضت للقصف أو استئناف النشاط في تلك المواقع أثناء استمرار المفاوضات.

من جهة أخرى: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مكالمة هاتفية مع نظرائه من تركيا ومصر وقطر إن إيران مستعدة لمتابعة الدبلوماسية “إذا تغيرت المطالب المفرطة والخطاب التهديدي والأعمال الاستفزازية من الجانب الأمريكي”، وفقًا لبيان طهران.

وأشار موقع أكسيوس إلى أن ترامب اجتمع مع كبار مسؤولي الأمن القومي المعنيين بإيران لمدة 45 دقيقة تقريباً في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

وحضر كل من نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، وويتكوف.

وقال مسؤولان أمريكيان إن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين قدما إحاطة لترامب وفريقه حول خطط جديدة لعمل عسكري محتمل ضد إيران.

بعد الاجتماع، قال ترامب يوم الجمعة رداً على سؤال حول الإحاطة: “هناك خيارات. هل نريد أن نذهب وندمرهم تماماً ونقضي عليهم إلى الأبد، أم نريد أن نحاول التوصل إلى اتفاق؟ هذه هي الخيارات”.

وأضاف أنه يفضل عدم استئناف القصف.