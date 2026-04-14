مشاركة جزائرية في أشغال الاتحاد البرلماني الدولي بإسطنبول

يشارك وفد من غرفتي البرلمان في أشغال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، المرتقب انعقادها بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 15 إلى 19 أفريل 2026.

وحسب بيان للجهة الوصية، يترأس الوفد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، حيث يضم عن المجلس كلاً من نائبي الرئيس وعضوي الاتحاد البرلماني الدولي، منذر بودن ومحمد أنوار بوشويط، إلى جانب النائبة وعضو الاتحاد البرلماني الدولي، فريدة اليمي.

كما يضم الوفد أيضا نائب بالمجلس الشعبي الوطني، عولمي عمار، ونائب بالمجلس الشعبي الوطني، بدرون زكرياء. يضيف المصدر ذاته.