مشاركة لوكا زيدان في المونديال غير مؤكدة

بن بوط... البديل الجاهز والرهان الرئيسي

يعيش المدرب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، وطاقمه حالة من الترقب والقلق بشأن مركز حراسة مرمى “محاربي الصحراء”، وذلك بعد التربص التحضيري للمنتخب الوطني في المركز التقني بسيدي موسى، استعداداً لنهائيات كأس العالم 2026. ويبدو أن الشكوك بدأت تتزايد بشكل جدّي حول قدرة الحارس الأساسي، لوكا زيدان، على التواجد في المونديال وهو في كامل جاهزيته.

ومنذ تعرضه لإصابة بليغة في 26 أفريل الماضي خلال مواجهة فريقه غرناطة ضد ألميريا في الدوري الإسباني، يبذل حارس “الخضر” قصارى جهده للتعافي. إلا أن المؤشرات الأخيرة تثير المخير والمخاوف حيث غاب زيدان عن آخر أربع مباريات لفريقه، ولم يتم استدعاؤه حتى للمباراة الأخيرة ضد ميرانديس، رغم رغبة مدربه في منحه بضع دقائق لاستعادة ريتم المباريات. الحارس يظهر حالياً في التدريبات واضعاً “جهازا” خاص لحماية الفك والذقن، وهو أمر حساس جداً لحارس مرمى مطالب بالالتحام والتدخلات الهوائية الشرسة.

وأمام هذه الوضعية المعقدة، يبدي الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش حذراً شديداً. فالمدرب البوسني، الوفي لفلسفته الصارمة، يرفض تماماً أخذ لاعبين غير جاهزين بنسبة 100% إلى المحفل العالمي، خاصة وأن أولى مباريات الجزائر في المونديال ستكون بمواجهة نارية ضد أرجنتين ليونيل ميسي.

ولتحصين نفسه من أي مفاجآت غير سارة، قرر بيتكوفيتش استدعاء أربعة حراس مرمى لتربص سيدي موسى، خاصة وأن الحارس الآخر، ميلفين ماستيل، عائد هو الآخر من جراحة حديثة.

وبات حارس اتحاد العاصمة، أسامة بن بوط، الخيار الأقرب لتعويضه. ويحظى بن بوط بدعم من الفنيين بفضل جاهزيته البدنية الحالية وتنافسيته المستمرة في السرعة، الانفجارية، وتغطية عمق الدفاع.

ومع ذلك، يشدد المتابعون على أن معركة بن بوط لن تكون بدنية فقط بل نفسية بالدرجة الأولى؛ حيث يتوجب على الطاقم الفني إعداده ذهنيًا لتجاوز صدمة كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالمغرب، ومساعدته على تقبل وضعيته الجديدة كحارس رقم واحد للمنتخب في المونديال دون ضغوطات سلبية.

وبعد أن كان لوكا زيدان الحارس الأول لـ”الخضر” في “الكان” الأخير، يجد نفسه اليوم مهدداً بشكل حقيقي بالغياب عن الحدث الأهم في مسيرته. وبينما يبدأ الطاقم الفني من اليوم تجهيز “الخطة” لضمان أمن الشباك الجزائرية، يبقى زيدان متمسكاً بخيط أمل رفيع للعودة قبل فوات الأوان.