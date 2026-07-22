“مشاركتي في كأس العالم مجنونة ولن أنسى ميسي أبداً”

حارس "الخضر" ماستيل يتحدث عن أجواء المونديال ويؤكد:

وصف ميلفين ماستيل حارس المنتخب الوطني مشاركته في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بـ”المجنونة”، واعترف كذلك بأنه لن ينسى ما حدث مع ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين أبداً.

وقال الحارس ماستيل لصحيفة “لاكوت” (La Côte) السويسرية، إن مشاركته في المونديال رفقة الخضر كانت تجربة مجنونة، في إشارة منه إلى الأجواء الكبيرة التي عاشها رغم عدم لعبه أي مباراة.

ومن بين اللحظات والذكريات التي عاشها مع المنتخب الوطني خلال العرس الكروي العالمي، تحدث حارس لوزان السويسري عن لحظة دخول النجم ليونيل ميسي إلى ملعب “أروهيد” في مدينة كانساس سيتي الأمريكية، لخوض المباراة بين المنتخبين الأرجنتيني والجزائري، حيث اعترف الحارس الجزائري بأنه لن ينسى أبداً الضجيج الذي حدث أثناء دخول ميسي إلى ملعب المباراة، قبل تسجيله لثلاثية كاملة بعدها في شباك زميله لوكا زيدان، وذلك في المباراة التي فاز فيها منتخب الأرجنتين بثلاثية نظيفة، وقال ماستيل في تصريحه: “الضجيج الذي حدث أثناء دخول ميسي إلى الملعب لن أنساه أبداً”.

وكان ماستيل (26 عاماً) الحارس الثالث للمنتخب الوطني في مونديال 2026، بعد الحارس الأول لوكا زيدان الذي خاض 3 مباريات أمام الأرجنتين والأردن وسويسرا على التوالي، فيما شارك الحارس الثاني أسامة بن بوط في مباراة واحدة ضد النمسا.

وكان ماستيل قد استدعي إلى “الخضر” لأول مرة خلال تربص شهر مارس الماضي، وخاض حتى الآن مباراتين دوليتين وديتين، الأولى شارك فيها أساسياً أمام غواتيمالا ولم يتلق أي هدف، فيما لعب الثانية كبديل ضد بوليفيا ولم تهتز فيها شباكه كذلك.

يُذكر أن المنتخب الوطني شارك في المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، وتمكن خلال نسخة 2026 التي انتهت منافساتها بتتويج منتخب إسبانيا باللقب، من بلوغ دور الـ32، قبل الإقصاء بعد ذلك على يد منتخب سويسرا.