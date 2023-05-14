مشروع تعديل قانون العطل أمام البرلمان للمناقشة الاستعجالية

أقرّ تمديد عطلتي العيد إلى 3 أيام

يتواجد مشروع القانون المحدّد لقائمة الأعياد الرسمية بشكل استعجالي على طاولة المجلس الشعبي الوطني للنقاش والإثراء والمصادقة في “أسرع وقت ممكن”، للتمكّن من تمديد عطلة العيد إلى 3 أيام بدل يومين قبيل عيد الأضحى المقبل الذي لم تعد تفصلنا عنه إلا 6 أسابيع.

وحسب ما علمته “الشروق”، استقبل مكتب المجلس الشعبي الوطني نهاية الأسبوع المنصرم مشروع القانون المعدل للقانون رقم 63/278 المؤرّخ عام 1963، والذي يُحدّد قائمة الأعياد الرسمية في الجزائر، وهو التعديل الذي جاء في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما ورد عرض الأسباب “من أجل تمكين الجزائريين من أداء شعائر دينهم الحنيف في أحسن الظروف من الفرحة والطمأنينة.”

ويرمي مشروع التعديل الذي اطلعت عليه “الشروق”، إلى إتاحة الراحة الكافية لأفراد الأمة بصفة عامة والعمال الأجراء والموظفين والأعوان العموميين بصفة خاصة، للقيام بواجبهم الديني الذي من شأنه تقوية أواصر الأخوّة وتدعيم روح التضامن والتعاضد بينهم منن خلال التواصل والزيارات العائلية المكرّسة لتقاليد الشعب الجزائر وكذا القيام بالتراحم في أجواء مفعمة بالروحانية.

ومس التعديل المادة الأولى من القانون التي أصبح نصها كالآتي: “عيد الفطر 3 أيام بدل يومين، عيد الأضحى 3 أيام بدل يومين”، على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية في أسرع وقت بعد المناقشة والمصادقة عليه من قبل أعضاء البرلمان بغرفتيه.

وكان نواب قدموا مبادرة لتمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى 4 أيام بدل 2، بحجة المساحة الشاسعة للجزائر، التي تستغرق أياما للسفر بين العائلات خلال احتفالات العيد.

ووفق عرض الأسباب التي تتضمنها المبادرة التي سبق وأن نشرتها “الشروق”: “فإن الأعياد سنّة اعتاد الناس على اتخاذها وممارستها، فكانوا منذ القدم يخصّصون أياما للاحتفال والاجتماع وإظهار الفرحة، حيث أن عطلة عيدي الفطر والأضحى لا تقل لدى معظم الدول العربية والإسلامية عن 3 أيام ولا تتجاوز 8 أيام، ونظرا لشساعة إقليم التراب الوطني فإن الأمر يتطلب إعادة النظر فيها”.

ويضيف معدّو مقترح التعديل “وهو ما يستدعي تخصيص يوم إضافي للذهاب والإيّاب، لممارسة هذه الشريعة المقدّسة، التي تعزّز الوثيق وتواصلنا الدائم مع الدين الإسلامي وتعزيز أواصر المودة والرحمة والألفة وصلة الرحم والتواصل بين الأجيال بهذه الاحتفالات الدينية”.

وسبق وأن أثارت عطلة عيد الفطر جدلا كبيرا شهر أفريل المنصرم بسبب قصرها، ليتدخل رئيس الجمهورية شخصيا بشكل استعجالي لتمديدها إلى 3 أيام، وهي الخطوة التي لقيت ترحيبا واسعا في الشارع.