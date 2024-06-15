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الجزائر

مصالح الدرك الوطني للسهر على نظافة البيئة أيام عيد الأضحى

الشروق أونلاين
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مصالح الدرك الوطني للسهر على نظافة البيئة أيام عيد الأضحى
أرشيف
الدرك الوطني

سطرت قيادة الدرك الوطني عشية الاحتفال بعيد الأضحى، مخططا أمنيا وقائيا، يهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات العمومية والخاصة.

وحسب ما جاء في بيان لذات المصالح، فإن المخطط الأمني يركّز أيضا على “الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على النظام والسلامة والصحة العمومية”.

كما يشمل المخطط “السهر على نظافة البيئة والمحيط، بالنظر إلى خصوصية الشعيرة التي تشهدها هذه المناسبة الدينية، المتمثلة في اقتناء وذبح الأضاحي”.

ويكون ذلك عن طريق الارتكاز على “العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية. بما في ذلك التوجيه، النجدة والإسعاف، وتقديم يد المساعدة للمواطنين”.

“وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، تمّ تكييف وتدعيم التشكيلات الثابتة والمتنقلة للدرك الوطني. لضمان المراقبة العامة للإقليم، ليلا ونهارا”.

وذلك من خلال “تكثيف الدوريات المترجلة والمحمولة، مع وضع نقاط مراقبة. إضافة إلى السدود الموضوعة على مخارج ومداخل التجمعات السكنية”.

“مع تسخير الأسراب الجوية للدرك الوطني المنتشرة عبر ربوع الوطن. للقيام بتنفيذ برنامج طلعات جوية بالطائرات العمودية، بهدف ضمان الدعم للوحدات العاملة بالميدان”.

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