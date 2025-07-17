مصنعان جديدان لحليب الأطفال والعجلات المطاطية بوهران

يشرف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، رفقة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، صباح الأحد 20 جويلية 2025، على وضع حجر الأساس لمشروعين صناعيين هامين بولاية وهران، أحدهما لإنتاج حليب الأطفال والآخر لصناعة العجلات المطاطية.

وحسب بيان صادر عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن هذه الزيارة تندرج ضمن البرنامج الدوري للوكالة لمتابعة التجسيد الميداني للمشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها فعليًا في مختلف ولايات الوطن، وذلك حرصًا على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان دخولها حيز الخدمة في آجالها المحددة. ويشمل برنامج الزيارة، التي تنطلق على الساعة التاسعة والنصف صباحًا من منطقة النشاطات “حاسي بن عقبة”، وضع حجر الأساس لمصنع لإنتاج حليب الأطفال، يُرتقب أن يساهم في تقليص التبعية للاستيراد في هذه المادة الحساسة، مع ضمان وفرتها في السوق الوطنية.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بوحدة صناعية متخصصة في صناعة العجلات المطاطية بالمنطقة الصناعية “طفراوي”، وهو مشروع استراتيجي من شأنه دعم قطاع الصناعات التحويلية وتعويض الواردات، خاصة في ظل تزايد الطلب المحلي على هذا النوع من المنتجات في قطاعات النقل والصناعة. ومن المرتقب أن يحضر هذا الحدث كل من رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، ومسؤولي القطاعات المعنية.