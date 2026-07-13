مصير مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.. الخارجية الإيرانية توضح

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، موقفها من مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، في ظل التصعيد العسكري المستمر بين البلدين.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية ووفد التفاوض إسماعيل بقائي، إن “التفاهم بين بلاده والولايات المتحدة دخل بلا شك مرحلة أزمة”، على خلفية الهجمات المتبادلة بين الجانبين، وفقا للأناضول.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طهران، أن إيران لم تكن يوما الطرف المبادر إلى خرق التزاماتها، ومتهما الولايات المتحدة بأنها الطرف الذي ارتكب خروقات متواصلة في إطار مذكرة التفاهم.

وأوضح أنهم عقدوا اجتماعا (لم يحدد التوقيت) مع وفد عُماني في العاصمة مسقط، لبحث ترتيبات العبور من مضيق هرمز والعمل على إنشاء آلية بهذا الخصوص، لافتا إلى أنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة في اجتماع مسقط، بسبب “ضغوط أمريكية على سلطنة عمان”.

وتابع أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي ووحدة أراضيها، محملا الولايات المتحدة مسؤولية التطورات التي شهدتها الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن حديث الولايات المتحدة عن مرافقة السفن في مضيق هرمز يظهر نية واشنطن مواصلة تعريض أمن المنطقة للخطر.

وأمس الأحد، أعلنت الولايات المتحدة إطلاق موجة جديدة من الهجمات على إيران، ردا على استهداف الأخيرة سفنا تجارية في مضيق هرمز، فيما أعلنت إيران استهداف مواقع للقوات الأمريكية في كل من الكويت والبحرين وقطر والأردن بالصواريخ.

يذكر أن واشنطن وطهران وقعتا، في جوان الماضي، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب.

وفي 8 جويلية الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، لتبدأ بعدها موجة جديدة من التصعيد.