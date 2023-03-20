مضاربان يخزنان 2600 طن من التفاح بباتنة

قيمة المحجوزات قدرت بـ 13.4 مليار سنتيم

أمرت، مساء الأحد، محكمة باتنة يإيداع تاجرين أحدهما صاحب سوق شهير بالطريق الاجتنابي، الحبس، بعد إدانتهما بعقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة 100 مليون سنتيم، عن تهمة المضاربة غير المشروطة في المواد الغذائية، فيما أدين متهمان آخران بعقوبة غيابية بـ 20 سنة نافذة وغرامة 200 مليون سنتيم مع الأمر بالقبض والإحضار.

وكانت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة جنوب، حجزت 2400 قنطار من فاكهة التفاح كانت موجهة للمضاربة، قدرت قيمتها المالية بحوالي 13 مليار و400 مليون سنتيم، بعد تحريات دامت أسابيع انتهت بعد تجميع وتحليل المعلومات، بتحديد مكان تخزين التفاح المحلي المجموع من فلاحي المنطقة.

وداهمت فرقة الدرك الوطني بباتنة جنوب بالتنسيق مع مصالح أعوان قمع الغش وحماية المستهلك بمديرية التجارة بباتنة، مخازن التبريد ليتم العثور على الكمية الوفيرة موضوعة بغرف التبريد.

وحررت فرق التفتيش عدة تهمم بينها جنحة المضاربة غير الشرعية، وجنحة عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في أجال ثلاثة أشهر تبعا للتغييرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونية للتاجر، وجنحة انعدام رخصة الاستغلال، وجنحة عدم احترام شروط الحفظ والتخزين.

يذكر أن المحكمة أمرت أيضا بشطب المتهمين الأربعة من السجل التجاري، والغلق النهائي لمكان الجريمة، أي مستودعات التخزين في هذا السوق الذي دشن قبل عدة سنوات.