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رياضة

مضمون تقرير طبيب الميلان حول إصابة بن ناصر

علي بهلولي
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مضمون تقرير طبيب الميلان حول إصابة بن ناصر
ح.م
بن ناصر قد يغيب عن جوارية ميلانو.

أصدرت إدارة نادي ميلان آسي بطل إيطاليا مساء الخميس التقرير الطبّي، الخاصّ بِإصابة لاعبها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وجاء في بيان طبيب نادي فريق الأحمر والأسود الإيطالي: “أظهر التصوير بِالرّنين المغناطيسي لِأوتار الرّكبة اليسرى لِبن ناصر إصابة طفيفة في العضلات، وسيتمّ فحص لاعب خط الوسط مرّة أخرى الأسبوع المقبل”.

واستنادا إلى هذا التقرير، يبقى الغموض يلفّ مشاركة الدولي الجزائري في جوارية الميلان والإنتر.

وتُجرى المباراة القوية بين ميلان آسي والإنتر سهرة الأحد المقبل، بِرسم الجولة الـ 21 من عمر البطولة الإيطالية.

وكان إسماعيل بن ناصر قد غاب الأحد الماضي عن مواجهة الميلان وفريق ساسولو، في منافسة “الكالتشيو”. لكن بِداعي عقوبة الإيقاف (خمسة إنذارات).

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