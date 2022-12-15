معهد البترول تحت الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي

تحصل المعهد الجزائري للبترول التابع لسوناطراك على الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي، حسب ما أعلن عنه، الخميس، المجمع.

وحسب بيان لسوننطراك ستتيح هذه الوصاية للمعهد الجزائري للبترول بتسليم شهادات جامعية بمستوى ماستر معتمدة من طرف وزارة التعليم العالي، في مختلف التخصصات المتعلقة بالمهن الأساسية لسوناطراك على غرار اختصاصات جيولوجيا البترول والجيوفيزياء والتكرير والبتروكيماويات.

وأوضح أن هذه الوصاية الصادرة عن وزارة التعليم العالي ستمكن المعهد الجزائري للبترول بانتقاء المترشحين الحائزين على شهادات الليسانس من خلال تنظيم مسابقة وطنية اعتبارًا من الموسم الجامعي المقبل.

كما سيستفيد الطلبة من تكوين متخصص بمستوى عالٍ يتناسب مع متطلبات وتطلعات سوناطراك من حيث المعارف والمهارات.

وسيسمح هذا الإنجاز الجديد للمعهد الجزائري للبترول بمرافقة سياسة سوناطراك لتطوير وتنمية الكفاءات، في إطار تجسيد مشروعها الهيكلي الخاص بتطوير الموارد البشرية. يضيف المصدر ذاته.