مع بدء وقف إطلاق النار.. هذا أبرز ما شهدته غزة اليوم

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ ظهر اليوم الجمعة، حيث سُجّل انسحاب جزئي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من عدة مناطق، في حين شرع آلاف النازحين في العودة إلى مناطقهم.

وشهد اليوم الأول من التهدئة حركة نشطة للمدنيين العائدين إلى شمال القطاع، وسط أجواء من الحذر والترقب، في ظل انتشار محدود للقوات الصهيونية في بعض المناطق، وتحذيرات من احتمال وقوع خروقات أو استفزازات ميدانية.

وأعلن جيش الاحتلال السماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، مشيراً إلى أن الآلاف من الفلسطينيين يعودون عبر شارع الرشيد إلى مدينة غزة.

كما أفاد جيش الاحتلال في بيان رسمياً، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 12:00 من ظهر اليوم الجمعة، بتوقيت القدس المحتلة.

وقال الجيش في بيان، إنه “ابتداءً من الساعة 12:00، تموضعت قوات الجيش على خطوط الانتشار العملياتية الجديدة بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة المختطفين (المحتجزين الصهاينة)”.

وأضاف أن “قوات الجيش الاسرائيلي في قيادة المنطقة الجنوبية، تنتشر في المنطقة وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري”.

من جهته أعلن الدفاع المدني في غزة، أن قوات الاحتلال الصهيونية بدأت بالانسحاب من مناطق عدة في القطاع، ولا سيما من مدينتي غزة وخان يونس.

وقال محمّد المغير مدير إدارة الدعم الإنساني والتعاون الدولي في الدفاع المدني بغزة “آليات الاحتلال انسحبت من عدة مناطق بمدينة غزة”.

وأضاف “هناك تراجع لآليات الاحتلال من جنوب ووسط مدينة خان يونس باتجاه شرق المدينة”.

وأفادت وسائل إعلام عبرية ببدء الانسحاب من مدينة غزة ومخيم الشاطئ باتجاه الخط المتفق عليه.

الاحتلال يواصل عربدته.. قصف عنيف لغزة وخان يونس رغم وقف الحرب

واصل جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، القصف المدفعي والجوي بمناطق عدة في قطاع غزة على الرغم من إقرار حكومة الكيان اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن “قوات الاحتلال الصهيوني قصفت مدينتي خان يونس جنوبي القطاع، وغزة شمالي القطاع”.

وأعلنت مصادر طبية، أنها انتشلت صباح اليوم الجمعة، جثامين 7 شهداء قضوا في قصف سابق على عدة مناطق في مدينة غزة.

وأضافت المصادر، أنها انتشلت أيضا جثمان شهيد من بلدة بني سهيلا شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهدت الطفلة رسيل عماد كوارع متأثرة بإصابتها بنيران الاحتلال في منطقة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها في محيط منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن “قوات الاحتلال قصفت منطقة الكتيبة وسط مدينة خان يونس، بعدة قذائف مدفعية، تزامناً مع تحليق طيران مسيّر في اجواء المدينة، قبل أن تشن طائرات الاحتلال غارة جوية عنفية وسط مدينة خان يونس، فجراً”.

ولفتت الوكالة، إلى أن “شرق مدينة غزة، شهد غارة لطائرات الاحتلال وقصفاً مدفعياً، وإطلاق نار من طائرات مروحية”

وكانت، حكومة الاحتلال صادقت، في وقت متأخر من الليلة الماضية، على اتفاق وقف إطلاق النار، في قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الحكومة صادقت، رسمياً، على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف أن الحكومة وافقت على الخطوط العريضة لإطلاق سراح جميع الرهائن.