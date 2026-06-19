مع تسجيل موجة حر شديدة.. وزارة الصحة تُحذر

دعت وزارة الصحة المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة واتباع الإرشادات الوقائية، حفاظا على الصحة العامة والوقاية من المضاعفات المرتبطة بموجات الحر.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن الأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة يُعدّون الفئات الأكثر عرضة للمخاطر خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

وشددت على أهمية اتخاذ جملة من التدابير داخل المنازل، من بينها إغلاق المصاريع والنوافذ والستائر في الواجهات المعرضة لأشعة الشمس، مع الإبقاء على النوافذ مغلقة طالما أن درجة الحرارة في الخارج تفوق نظيرتها داخل المنازل.

كما أوصت بتجنب الخروج خلال ساعات الذروة الحرارية، وفي حال الضرورة يُفضل اختيار الفترات المبكرة من الصباح أو ساعات المساء المتأخرة، مع ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة والبقاء في أماكن مظللة.

ودعت الوزارة إلى الإكثار من شرب السوائل بانتظام، مع تجنب المشروبات الغنية بالسكر أو الكافيين، إضافة إلى تفادي الأنشطة البدنية والرياضية خلال فترات الحر الشديد.

وفي ما يتعلق بالأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بضربة شمس، حذّرت الوزارة من الصداع، الغثيان، العطش الشديد، ارتفاع حرارة الجسم مع احمرار وجفاف الجلد، إضافة إلى التشوش الذهني.

وأكدت أنه في حال ظهور هذه الأعراض يجب التدخل السريع عبر نقل المصاب إلى مكان بارد، وتزويده بالسوائل، ورش جسمه بالماء البارد أو تغطيته بقطعة قماش مبللة مع توفير التهوية اللازمة.

واختتمت وزارة الصحة بالتأكيد على جاهزية مختلف المؤسسات الصحية للتكفل بأي حالات مرتبطة بموجة الحر، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية لتجنب المخاطر الصحية.