مغامرات قاتلة بدراجات نارية في مسار “الترامواي” بسطيف

حادث مميت يفتح النقاش حول الوعي المروري

تحوّل مسار “الترامواي” بسطيف، الذي شُيّد ليكون رمزا للنظام وواجهة للتحضر ووسيلة نقل حديثة، إلى فضاء لبعض الممارسات المتهورة التي تكشف عن أزمة وعي مروري متفاقمة. فمشاهد اقتحام الدراجات النارية لمسلك العربات الحديدية باتت مألوفة لدى سكان المدينة، في مغامرات محفوفة بالخطر يختلط فيها الاستعراض بالمجازفة، ويغيب عنها أدنى تقدير لحجم الكارثة التي قد تنجم عن لحظة تهور، وهو ما عاشته المدينة في الأيام الأخيرة إثر مقتل شيخ بسبب تهور شاب اقتحم مسار “الترامواي” بدراجته النارية.

ورغم ما يمثله “الترامواي” من خدمة حضارية ساهمت في تحسين صورة المدينة وتسهيل تنقل الآلاف يوميا، إلا أن سلوكيات بعض الشباب جعلت من مساره الخاص مسرحا لحوادث متكررة، كان آخرها مأساة أليمة راح ضحيتها شيخ عمره 71 سنة بعدما دهسته دراجة نارية يقودها شاب لا يتجاوز 23 سنة. الحادث صُنف في خانة التسبب في القتل، كون السير في مسار “الترامواي” مخالفة قانونية صريحة. وقد خلف الحادث ردود أفعال واسعة وسط سكان سطيف، وكان محل استنكار خاصة أن الشاب المتسبب في الحادث اقترف مخالفة واضحة باقتحامه مسار “الترامواي”، حيث يقول شاهد عيان كان قريبا من الحادث: “لقد كان المشهد صادما، الشيخ كان يهم بقطع الطريق بالقرب من مسار “الترامواي”، وفجأة ظهرت دراجة نارية مسرعة تسير داخل المسار اصطدمت به بقوة وسقط على الأرض فاقدا للوعي، والدماء تسيل من رأسه. حاول بعض المارة تقديم الإسعافات الأولية قبل وصول الحماية المدنية، لكن إصابته كانت خطيرة جدا. لم نتوقع أن تنتهي حياة شيخ مسالم بتلك الطريقة المأساوية، فقط لأن شابا أراد المغامرة في مكان ممنوع”.

ويضيف شاهد آخر من سكان المدينة: “صرنا نشاهد يوميا شبابا يقودون دراجاتهم بسرعة داخل المسار المخصص لـ”الترامواي”، وكأنهم في سباق. لا يبالون بالخطر ولا بسلامة المارة. هذا الحادث خير دليل على أن التهور لا يجلب سوى المآسي”، أما السيدة فاطمة البالغة من العمر 54 سنة، وهي من مستعملات “الترامواي” بانتظام، فتؤكد أن “الترامواي وسيلة آمنة ونظيفة، لكن بعض التصرفات غير المسؤولة من أصحاب الدراجات النارية تفقد الناس الإحساس بالأمان. على السلطات أن تكون أكثر صرامة في الردع”.

الأرقام المسجلة تكشف بدورها خطورة الظاهرة، حيث تؤكد خلية الاتصال بأمن ولاية سطيف أن فرقها قامت خلال الشهر الماضي بحجز أكثر من 1200 دراجة نارية بسبب مخالفات متنوعة، منها السير في مسار “الترامواي” والمناورات التي تهدد حياة الغير.

وفي الجانب القانوني، فإن قانون المرور الجزائري يمنع منعا باتا السير في المسالك الخاصة بـ”الترامواي”، ويُعاقب المخالفين بغرامات مالية تصل إلى 5 آلاف دينار وحجز الدراجة. وإذا نتج عن المخالفة حادث جسماني أو مميت، فإن التكييف يصبح جنحة التسبب في القتل أو الجرح الخطأ، ما يعرض السائق لعقوبات بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، إضافة إلى الغرامات.

من جهته، يشير الرائد أحمد لعمامرة، رئيس خلية الاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية بسطيف، إلى أن “الولاية سجلت خلال الفترة الممتدة بين 31 أوت و6 سبتمبر 60 حادث مرور، خلفت 95 جريحا وقتيلا واحدا، بمعدل يقارب 10 حوادث يوميا، وحصة كبيرة من هذه الحوادث مرتبطة بالدراجات النارية”.

وحسب المختصين، فإن الظاهرة تتجاوز الجانب القانوني إلى أزمة وعي وثقافة مرورية، خصوصا لدى بعض الشباب المتعاطين للمهلوسات، ما يجعلهم أكثر ميلا للمجازفة والتهور، والتعامل مع “الترامواي” كوسيلة نقل حضارية يتطلب وعيا جماعيا ومسؤولية مشتركة من مستعملي الطريق والمواطنين على حد سواء.

الحادث المأساوي الأخير يعكس التناقض الصارخ بين ما يمثله “الترامواي” كرمز للحداثة والنظام، وبين ممارسات لا حضارية لبعض مستعملي الطريق. والرهان الحقيقي يكمن في نشر ثقافة مرورية راسخة ووعي جماعي يضمن سلامة الأرواح ويحافظ على صورة مدينة تسعى إلى ترسيخ ملامحها الحضارية.