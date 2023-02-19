مفوضية الاتحاد الإفريقي تصدر توضيحات جديدة حول حادثة طرد الوفد الصهيوني

نفت المتحدثة باسم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إيبا كالوندو يوم الأحد، توجيه أي دعوة أو ترخيص بحضور قمة الاتحاد في أديس أبابا، لممثلة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت كالوندو ردّا على تغريدات لناشطين وصحفيين في تويتر:”لم يرخّص الاتحاد الإفريقي، ولو يوجّه دعوة للشخصية التي تمّ طردها من حضور قمة الاتحاد”.

من جهة أخرى، أكدت المسؤولة الإفريقية في ذات السياق، أن ترشّح الاحتلال لنيل صفة العضو المراقب في الاتحاد الإفريقي، لم يفصل في شأنها بعد.

بالمقابل، أشارت المتحدثة إلى أن حادثة محاولة حضور ممثلة للاحتلال لأشغال قمة الاتحاد الإفريقي، ستؤخذ بعين الاعتبار، في دراسة ترشّح الكيان.