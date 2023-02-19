مفوضية الاتحاد الإفريقي تصدر توضيحات جديدة حول حادثة طرد الوفد الصهيوني
نفت المتحدثة باسم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إيبا كالوندو يوم الأحد، توجيه أي دعوة أو ترخيص بحضور قمة الاتحاد في أديس أبابا، لممثلة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت كالوندو ردّا على تغريدات لناشطين وصحفيين في تويتر:”لم يرخّص الاتحاد الإفريقي، ولو يوجّه دعوة للشخصية التي تمّ طردها من حضور قمة الاتحاد”.
On the contrary.The AU neither authorised nor invited the individual in question, who was duly ejected, to attend the Opening of our Summit.The State of Israel’s status at the AU is currently under review by a Committee of Heads of State.This incident will be taken into account. https://t.co/3ALbM5AAgl
— Ebba Kalondo (@EbbaKalondo) February 19, 2023
من جهة أخرى، أكدت المسؤولة الإفريقية في ذات السياق، أن ترشّح الاحتلال لنيل صفة العضو المراقب في الاتحاد الإفريقي، لم يفصل في شأنها بعد.
بالمقابل، أشارت المتحدثة إلى أن حادثة محاولة حضور ممثلة للاحتلال لأشغال قمة الاتحاد الإفريقي، ستؤخذ بعين الاعتبار، في دراسة ترشّح الكيان.
False. Israel’s status as observor status is under review by a Commiteee of Heads of State as per an Assembly Decision. Until such time, resist the urge to speculate. https://t.co/M5P8XJ4n8t
— Ebba Kalondo (@EbbaKalondo) February 19, 2023