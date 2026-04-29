مقترحات مشاريع مشتركة لإنتاج الميثانول والميلامين وحمض الفوسفوريك

استغلال الخبرة البولندية في تحديث قدرات التكرير والبتروكيمياء الوطنية:

بحث وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، مع نائب وزير أملاك الدولة البولندي، غريغور فيرونا، مقترحات تقنية طموحة تشمل إنشاء مشروع مشترك في الجزائر لإنتاج الميثانول والميلامين، بالإضافة إلى بناء مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك، وتطوير مشاريع إنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام تقنيات مبتكرة تساهم في خفض البصمة الكربونية، وكذا بحث آليات تكثيف التعاون وتبادل الخبرات التقنية والتكنولوجية والتكوين.

وجاء ذلك خلال استقبال عرقاب للمسؤول البولندي، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أين تناول الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وفرص الشراكة والاستثمار بين مجمع سوناطراك والشركات البولندية الرائدة، خاصة في مجالات صناعة النفط والغاز، التكرير، والبتروكيمياء وصناعة المعدات، وفق ما أفاد به بيان للوزارة.

واستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، وإطارات من الوزارة، وكذا مسؤولين عن المجمعين البولنديين “آزوتي” و”أورلان”، آفاق التعاون في مجال الخدمات واللوجستيك، من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع بولندا، لاسيما في مجال تسويق الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المميع عبر البنية التحتية لمجمع “أورلان”، وتطوير إستراتيجية مشتركة لتسويق المنتجات النفطية دوليا.

وأبدى الطرفان أيضا اهتماما “كبيرا” بالتعاون في مجال تحلية مياه البحر، عبر إدخال التكنولوجيات البولندية عالية الكفاءة الطاقوية لتأمين التجهيزات وتطوير محطات التحلية بالجزائر، وفق المصدر.

كما اتفق الجانبان على تكثيف التنسيق بين شركات البلدين لترجمة هذه المقترحات إلى مشاريع استثمارية ملموسة تعزز الأمن الطاقوي وتفتح آفاقا جديدة لتطوير التعاون الاقتصادي المشترك.

وبالمناسبة، أكد عرقاب على أهمية الانفتاح على الخبرة البولندية في تحديث وعصرنة قدرات التكرير والبتروكيمياء الوطنية، وضرورة العمل على نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات البشرية.

وأعرب من جانبه فيرونا عن اهتمام شركات بلاده بتعزيز التعاون مع الشركات الجزائرية في قطاع المحروقات، مؤكدا التزامه بدعم المبادرات التي من شأنها توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لاسيما في مجال البتروكيمياء والأسمدة وتعزيز العلاقات التجارية مع مجمع سوناطراك، يضيف البيان.