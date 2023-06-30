مقتل الشاب نائل.. الاحتجاجات تعيد ماكرون من بروكسل

سيترأس خلية أزمة جديدة

ألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، مؤتمرا صحفيا في بروكسل وغادر القمة الاوروبية عائدا إلى باريس ليترأس خلية أزمة بسبب الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل الشاب نائل برصاص الشرطة.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماع أزمة جديدا بعد ليلة ثالثة من الاحتجاجات وأعمال الشغب في العاصمة الفرنسية.

ونقلت قناة “بي.إف.إم” التلفزيونية عن الإليزيه قولها إنه من المنتظر أن يعقد الرئيس الفرنسي، في وقت لاحق الجمعة، اجتماعا طارئا جديدا للحكومة بعد اندلاع أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على “مقتل نائل” برصاص الشرطة في وقت سابق من الأسبوع.

وفي باريس، قالت الحكومة الفرنسية إنها لا تستبعد فرض حالة الطوارئ لمواجهة أعمال العنف، فيما قال الإليزيه إنه سيتم اتخاذ كل القرارات اللازمة لضبط الأمن في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن رئيسة الحكومة إليزابيت بورن تعليقها حول إمكانية فرض حالة الطوارئ بسبب احتجاجات، قائلة: “كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة لعودة استتباب الأمن في البلاد”.

Élisabeth Borne et Gérald Darmanin arrivent au ministère de l’Intérieur pour une cellule de crise, Emmanuel Macron se dit prêt à adapter le dispositif de maintien de l’ordre “sans tabou” pic.twitter.com/YN6kh4xvPa — BFMTV (@BFMTV) June 30, 2023

وقالت إليزابيت بورن إن اجتماع الحكومة الطارئ الذي دعا ماكرون لعقده في وقت لاحق الجمعة سيتناول “جميع الخيارات” لاستعادة النظام.