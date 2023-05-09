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مقتل صحفي فرنسي تحت القصف في باخموت الأوكرانية

م.ص
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مقتل صحفي فرنسي تحت القصف في باخموت الأوكرانية
ح.م
الصحفي الضحية

قتل أرمان صولدان، الصحفي لدى وكالة الانباء الفرنسية “فرانس بريس” وقناة “كنال بلوس”، اليوم الثلاثاء 9 ماي في قصف بالقذائف في شرق أوكرانيا.

الصحفي يعمل كمنسق الفيديو في أوكرانيا لصالح وكالة “فرانس بريس” ومراسلا لقناة “كنال بلوس” الفرنسية، كما كتبه على حسابه في تويتر أين ينشر صورا وفيديوهات توثق الدمار الذي خلفته المعارك.

والضحية من مواليد ساراييفو البوسنية، وقد توفي مساء اليوم الثلاثاء، حسب مرافقيه من صحفيين يعملون مع نفس الوكالة تحت القصف.

القصف وقع حوالي الساعة الرابعة ونصف مساء حسب التوقيت المحلي قرب باخموت الأوكرانية.

وقد كتب في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر وأرفقها بفيديو يوم الأربعاء 3 ماي، أي قبل أسبوع من قتله: “اليوم. من الجنون كيف تصبح أكثر الأشياء غير الطبيعية طبيعية خلال زمن الحرب. تستمر الحياة بينما تسقط القذائف على الناس”.

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