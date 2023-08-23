مقتل 10 أشخاص في تحطّم طائرة خاصة شمال موسكو

بريغوجين قائد فاغنر كان بين الركّاب!

تحدثت وسائل إعلام في روسيا مساء الأربعاء، عن احتمال مقتل زعيم مجموعة “فاغنر” العسكرية يفغيني بريغوجين، في حادث تحطم طائرة خاصة كان يستقلّها في شمال موسكو.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إن بريغوجين كان على قائمة ركاب الطائرة المعنية بالحادث، الذي أودى بحياة 10 أشخاص.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الطوارئ الروسية، أن الطائرة التي تحطمت، كانت متجهة من موسكو لسانت بطرسبورغ.

وقاد بريغوجين في جوان الماضي، تمرّدا ضد الجيش النظامي الروسي، الذي تقاتل “فاغنر” إلى جانبه في أوكرانيا.

لكن تدخل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو للوساطة بين بوتين ومقاتلي “فاغنر”، أدى إلى تراجُع قوات الشركة الخاصة عن اقتحام العاصمة موسكو.