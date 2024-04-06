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مقررة أممية: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة “ملزم تماما”

الشروق أونلاين
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مقررة أممية: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة “ملزم تماما”
ح.م
المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز

قالت المقررة الخاصة بفلسطين في الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، إن قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة “ملزم تماما”، داعية إلى تنفيذه.

واستنكرت ألبانيز في تصريح لوكالة الأناضول، عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة على الفور. رغم مرور أكثر من 10 أيام على صدوره.

وأوضحت المقررة الأممية أن “هناك أشياء كثيرة يجب القيام بها (بموجب القرار)، لضمان تدفق المساعدات إلى غزة. بما في ذلك فتح جميع المعابر”.

قبل أن تستدرك قائلة:”يبدو لي أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، لأنه لم يتم إعلان وقف إطلاق النار (في قطاع غزة)”.

وأصدر مجلس الأمن يوم 25 مارس الماضي، قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة. بعد تصويت جميع أعضاء المجلس لصالح القرار. باستثناء الولايات المتحدة التي امتنعت عن التصويت.

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