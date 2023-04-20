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جواهر

مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط لاعبة سرك ووفاتها

جواهر الشروق
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مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط لاعبة سرك ووفاتها
ح.م

وثّق مقطع فيديو سقوط لاعبة سيرك صينية من ارتفاع كبير ما أدى إلى وفاتها على الفور، وسط ذهول الجمهور.

وأظهر الفيديو عرضا بهلوانيا في الهواء لسيدة تدعى “سون مومو” مع زوجها في مقاطعة آنهوي، حيث كانا يمتطيان أرجوحة ويحلقان بها عاليا.

وفي المقطع الذي صور الحادثة، يمكن رؤية الزوج تشانغ ممسكا بالحبال بكلتا يديه بينما تشبث “سون” به وهما على ارتفاع 10 أمتار، غير أن لاعبة السرك أفلتت قبضتها وفشل زوجها في الإمساك بها بساقيه ما جعلها تسقط على الأرض.

نقلت “سون” إلى المستشفى، حيث أعلن وفاتها متأثرة بجراحها البليغة، حيث تركت خلفها طفلان صغيران.

وأدى الحادث إلى إلغاء فوري للعرض البهلواني وإجراء تحقيق حول الواقعة، وبحسب شهود عيان، لم يلتزم الزوجان بإجراءات الأمان، بما في ذلك منصات الهبوط.

وأوردت وسائل إعلام صينية، أن “مومو” وتشانغ عملا معا لسنوات عديدة وغالبا ما يؤديان حركات بهلوانية بدون أحزمة أمان، وآخر عرض لهما طلب منظمو السيرك من الزوجة المتوفية ارتداء أحزمة الأمان ولكنها رفضت.

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