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رياضة

ملعب الدويرة: تعليمات جديدة لوزير السكن

عمر سلامي
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ملعب الدويرة: تعليمات جديدة لوزير السكن
ح.م
ملعب الدويرة

ترأس وزبر السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، السبت، بمقر الوزارة، اجتماعا تقنيا تنسيقيا لمتابعة مشروع ملعب الدويرة، أسدى خلاله تعليمات بتسريع وتيرة الانجاز.

وتم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى أشغال التهيئة الخارجية والتي بلغت نسبتها 80%، والانتهاء من أشغال قنوات الصرف الصحي داخل الملعب على أن يتم ربط القناة الرئيسية للملعب بقناة الصرف العمومية.

وبالإضافة إلى ذلك، وحسب الصفحة الرسمية لوزارة السكن والعمران والمدينة، فقد تم التطرق إلى إنجاز المصاعد، حيث تم الانتهاء من وضع الهياكل وسيتم الشروع في تثبيت المحركات.

وأمر الوزير بلعريبي بضرورة استكمال الواجهة الزجاجية لمركز القيادة والتي بلغت نسبة الأشغال بها 75%، كما أسدة تعليمات بضرورة الانتهاء من الدراسات في أجل لا يتعدى 10 أيام وتحضير جميع المعدات اللازمة لأشغال التيار المنخفض.

وبالنسبة للتيار العالي فقد انتهت جميع الدراسات كما أن المعدات جاهزة بنسبة 100%، وهنا أمر الوزير برفع وتيرة العمل قصد استكمال الأشغال في الآجال المحددة.

وفيما يخص عملية تركيب الكراسي فقد بلغت نسبة 20%، وبهذا الشأن أمر الوزير المؤسسة المكلفة بتسريع العملية والتأكيد على ضرورة العمل بنظام 3*8 لاستكمال الأشغال في أجل لا يتعدى 30 يوما.

وبالنسبة لأرضية ميدان ملعب الدويرة، فقد أمر الوزير بلعريبي بوضع الطبقة الرملية فوق سطح أرضية الملعب وكذا تسريع تزفيت جوانب الملعب.

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